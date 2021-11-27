آبل تؤجل إطلاق الهوية الرقمية .. اليكم الموعد الجديد

لن تتوفر ميزة بطاقة الهوية الرقمية أو رخصة القيادة الرقمية – التي تم الإعلان عنها في الأصل في WWDC 2021 – من شركة آبل حتى أوائل عام 2022، وفقًا لتحديث صفحة iOS 15.ولم تقدم آبل تاريخًا محددًا لإصدار الميزة بعد الإطار الزمني المبكر لعام 2022. كما لم يتم تمكين الميزة في الإصدار التجريبي الأخير من iOS 15.2.ويأتي التغيير بعد ورود أنباء تفيد بأن الشركة كانت تبحث عن رقابة صارمة على كيفية طرح الولايات لهذه الميزة، التي تم إدراجها سابقًا على أنها قادمة في أواخر هذا العام.وأعلنت الشركة أن الميزة تتيح لك استخدام تطبيق Wallet لتخزين هويتك الرقمية لاستخدامها في نقاط التفتيش الأمنية بالمطار.ويعتمد النظام على الولاية التي تدعمه. وأعلنت الشركة أن أريزونا وجورجيا تكونان أول من يسمح للمواطنين بإضافة تراخيصهم إلى هواتفهم (مع كونكتيكت وأيوا وكنتاكي وماريلاند وأوكلاهوما ويوتا لاحقًا). ولكن لم يحدد متى يحدث ذلك بالضبط.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أظهر تقرير مدى تقييد عقود آبل مع الولايات المختارة لقيادة البرنامج.ووفقًا لعقود جورجيا وأريزونا وأوكلاهوما وكنتاكي، فإن الشركة تمتلك السلطة التقديرية وحدها فيما يتعلق بكيفية تسويق الولايات للبرنامج، وكيفية الإبلاغ عن نجاحه.كما أنها تمتلك السلطة التقديرية بشأن تاريخ إطلاق البرنامج والأجهزة التي يسمح لهذه الولايات بوضع علامة عليها على أنها متوافقة.وتتحمل الولايات، وبالتالي دافعو الضرائب، المسؤولية أيضًا عن تمويل البرنامج. وذلك بالرغم من اختيار آبل وقت إطلاقه.ولدى آبل معلومات متضاربة عبر موقعها حول موعد توفر المعرفات الرقمية. ولا تزال صفحة جميع الميزات الجديدة في iOS 15 تقول إن الميزة قادمة أواخر عام 2021. ولكن من الصعب رؤية ذلك يحدث الآن.وتقترب الإجازات والعطلات التي تأتي مع نهاية العام. ويجعل ذلك من الصعب إكمال المشاريع تقليديًا، خاصةً إذا كانت المنظمات الأخرى (في هذه الحالة، حكومات الولايات) مشتركة.