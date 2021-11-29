تكنولوجيا وعلوم

اكتشاف الكوكب "الأغرب على الإطلاق" (فيديو)

Lebanon 24
29-11-2021 | 08:00
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يؤكد علماء الفلك أن كوكب عطارد هو الكوكب الأسرع في نظامنا الشمسي من حيث سرعة دورانه حول الشمس، حيث تكتمل دورته خلال 88 يوما، ويبلغ متوسط سرعته 47 كيلومترا خلال الثانية الواحدة، وهي سرعة كبيرة جدا لدرجة أن الكوكب لقب سابقا بـ"الإله ذو الأجنحة".
اكتشف علماء الفلك أخيراا كوكبا غريبا في النظام الشمسي يبعد نحو 855 سنة ضوئية عن أرضنا، كوكب يجعل من عطارد السريع مجرد "جار بطيء وبارد وبعيد عن الشمس".
وبحسب العلماء يدور هذا الكوكب حول نجمه خلال 16 ساعة فقط، الأمر الذي يجعل من مداره، إلى يومنا الحالي، أقصر المدارات التي تم قياسها واكتشافها على الإطلاق.
 
واعتبر العلماء أن هذا الكوكب بسرعته الكبيرة جدا ومع درجات حرارة هذا الكوكب المرتفعة للغاية، "يُعد من أكثر الكواكب غرابة التي تم العثور عليها على الإطلاق".
ويحمل الكوكب اسم "TOI-2109b"، وهو ما يطلق عليه علماء الفلك "كوكب المشتري الفائق". وفئة كواكب المشتري الساخنة هي كواكب غازية عملاقة تدور بالقرب من نجومها بشكل غير عادي ولها درجات حرارة مرتفعة جدا.
 
وتبلغ درجة حرارة سطح الكوكب أكثر من 2200 كلفن (1900 درجة مئوية، أو 3500 فهرنهايت). يقدر علماء الفلك أن درجة الحرارة تصل في النهار على الكوكب "TOI-2109 b" أكثر من 3500 كلفن (3225 درجة مئوية، أو 5840 فهرنهايت)، وهي حرارة تصل إلى درجة حرارة بعض النجوم الصغيرة.
 
 
وقدمت ورقة بحثية جديدة نُشرت في "المجلة الفلكية" (The Astronomical Journal) هذا الاكتشاف الجديد، تحت عنوان الورقة هو "TOI-2109: عملاق غازي فائق السخونة في مدار مدته 16 ساعة"، للباحث إيان وونغ، العالم في مركز "جودارد" لرحلات الفضاء التابع لـ"ناسا"، والباحث في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا.
 
 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
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