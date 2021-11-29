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تكنولوجيا وعلوم
نصائح ذهبية لتسريع الآيفون.. ما هي؟
Lebanon 24
29-11-2021
|
02:00
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هل تلاحظ أن جهازك الأيفون صار بطيئاً؟ سنقدم لك بعض النصائح التي سوف تعمل على تسريع الآيفون ومنع التهنيج وتحسين الأداء.
اعادة تشغيل الجهاز
الحل البدائي والأسهل لأي مشكلة، إعادة تشغيل جهاز الآيفون يعتبر طريقة بسيطة ولكنها فعّالة حيث تؤدي عملية الإغلاق ثم فتح الجهاز مرة أخرى إلى التخلص من الملفات المؤقتة وإيقاف التطبيقات وتنظيف الرامات بالجهاز ويمكن أن أصف العملية بأنها مثل زر ريفرش في الكمبيوتر حيث تقوم بعمل تحديث لنظام التشغيل وتحرير الذاكرة وهذا يساعد في تحسين الأداء العام وتسريع جهاز الآيفون الخاص بك.
تحديث التطبيقات
دائما ما تعمل العديد من التطبيقات حتى لو لم تكن تستخدمها حيث تقوم بالتحديث بشكل تلقائي طوال الوقت وهذا يتسبب في جعل جهاز الآيفون يعمل بشكل بطئ حيث تستهلك التحديثات والتنزيلات التي تتم تلقائيا، موارد الجهاز وبالتالي سوف يشعر المستخدم أن جهازه لا يعمل كما اعتاد عليه من قبل بالإضافة لذلك، هناك ميزة التنزيلات التلقائية والتي تعني أنك إذا قمت بتحميل تطبيقات على جهاز آخر لأبل، سوف يتم تنزيل تلك التطبيقات على جهاز الآيفون الخاص بك وفيما يلي كيفية ايقاف تلك الميزة:
انتقل إلى الإعدادات.
اضغط على متجر التطبيقات.
قم بتبديل التطبيقات وتحديثات التطبيقات والتنزيلات التلقائية.
أحدث نظام تشغيل
مشكلة بطء الجهاز، سببها الرئيسي أن لديك إصدار قديم من الآيفون ومع ذلك هذا لا يعني أن جهازك لن يكون قادر على الترقية لأحدث نظام تشغيل iOS، حيث تتيح أبل لأجهزة الآيفون القديمة تحديث نظامها دون أي مشكلة ولهذا يجب أن تقوم بالإنتقال إلى أحدث إصدار من iOS لأن تلك التحديثات تعمل على معالجة وتصحيح بعض المشاكل والأخطاء كما أنها تعتبر طريقة مذهلة لتنظيف الفوضى بجهازك وتحسين الأداء، لذا إذا كان لديك آيفون 6 إس الذي تم اطلاقه في 2015، سوف تكون قادر على استخدام آخر نظام تشغيل للآيفون وهذا يعني أنك سوف تستمتع بميزات النظام الجديد بجهازك القديم الذي سوف يعمل بكفاءة كبيرة وبسرعة عالية.
تحرير المساحة
لا يدرك الكثير من المستخدمين ماذا يعني وجود مساحة خالية في جهاز الآيفون، المساحة في الجهاز يعني أن لديك هاتف سريع وليس بطئ، وكلما كانت المساحة الخالية لديك كبيرة، كلما أصبح الأداء أعلى وتحسنت سرعة الجهاز، لذا تحتاج دائما لترك مساحة فارغة في جهاز الآيفون الخاص بك وينصح الخبراء بألا تقل عن 10% من المساحة الإجمالية ولهذا نوصي بالتخلص من التطبيقات والألعاب وأيضا الصور والفيديوهات التي لم تعد بحاجة إليها حتى تتمكن من تحرير المساحة بالهاتف.
عمل فورمات
ننتقل للخطوة الأخيرة في هذا المقال وهي ضبط المصنع أو عمل فورمات للآيفون من أجل إرجاع إعداداته إلى الإعدادات الإفتراضية وإذا لم تساعد الطرق التي ذكرناها منذ قليل في تحسين أداء وسرعة جهازك، حينها سوف نلجأ للطريقة الأخيرة والفعّالة بنسبة كبيرة حيث يؤدي وضع المصنع إلى حذف كافة البيانات الموجودة بداخل جهاز الآيفون الخاص بك ولهذا ننصح بإنشاء نسخة احتياطية من جهازك قبل البدء في تلك الطريقة ولكي تقوم بعمل فورمات للآيفون، تحتاج للذهاب للإعدادات ثم عام وبعدها إعادة تعيين الجهاز ثم اختيار مسح جميع المحتويات والإعدادات وهكذا سيتم إزالة كل شيء بالجهاز.
(عرب هاردوير)
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