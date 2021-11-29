مميزات جديدة في "Truecaller"... ما هي؟

يشتهر تطبيق تروكولر Truecaller بميزة التعرف على هوية المتصل المجهول الذي لا يوجد في قائمة الأسماء بهاتفك الأندرويد، ولكنه فيما يبدو حصل على ميزة جديدة رائعة.أنجز القائمون على التطبيق مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة في الإصدار الجديد من Truecaller وتلك التحسينات تخص جهات الاتصال الخاصة بك، والتى سيتم طرحها أولًا في الهند لمستخدمي الأندرويد، فيما ستطرح في بلدان آخرى تباعًا.أبرز التحسيناتيمكن للمستخدم ملاحظة احتواء التطبيق المطور على قسمين جديدين تُمكنان العميل من التفرقة بسهولة بين المكالمات والرسائل في الهاتف، وهذه أولى ميزات التطبيق بعد تطويره. هناك ميزة آخرى ايضًا مبهرة وهي إمكانية تفعيل "معرف المتصل بالفيديو" وتسمح لك تلك الميزة بتعيين مقطع فيديو قصيرة كصورة ذاتية ليتم ظهورها بشكل تلقائي عند الاتصال بك.ويستطيع المستخدم إنشاء هذا المقطع من القوالب الجاهزة، ويرى البعض أن تلك الميزة من أفضل التحسينات الجديدة. أما عن الميزة الأكثر أهمية والتي انتظرها الملايين من عند المستخدمين تطبيق Truecaller، وهي إمكانية تسجيل المكالمات بدون رسوم، وإذا ما كانت تلك الميزة متوافقة مع قوانين البلد الذي تعيش فيه، سوف تكون متاحة على الفور.وعليك ملاحظة أن تلك الميزة لن تظهر بشكل تلقائي أو افتراضي مع جميع المكالمات، بل لابد عليك أن تنشط تلك الميزة بطريقة يدوية ومنح التطبيق مجموعة من الأذونات من أجل الاستفادة بالميزة المجانية.بعد النجاح في تسجيل بعض المكالمات التي تريد تسجيلها، إذا كيف تستمع إلى التسجيلات المحفوظة في هاتفك؟عليك الانتقال بشكل مباشر إلى سجل المكالمات والنقر على أيقونة "تشغيل" في ملف المكالمات المسجلة. هناك ميزات آخرى وتحسينات خاصة وسلسة من الإضافات الجديدة يمكن فقط للعملاء أصحاب الحسابات المميزة الاستفادة منها، وأبرزها: "إعلان المكالمات وإجراء المكالمات الخفية".