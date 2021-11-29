تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تضحي بأحد أفضل هواتفها

Lebanon 24
29-11-2021 | 10:00
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ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة سامسونغ قد تتوقف عن إنتاج هاتفها الشهير "غالاكسي نوت" (Galaxy Note) الذي يعد من بين أكثر الهواتف تكاملا من الناحية التقنية في العالم.

وتبعا لصحيفة "إي تي نيوز" (ET News)، فإن "سامسونغ قد تتوقف عن إنتاج هواتف غالاكسي نوت، ورغم تصريحات المسؤولين في الشركة التي لم تؤكد هذا الأمر، فإن الشركة لم تضع هذه الهواتف في خطتها الإنتاجية للعام القادم، كما أنها ستقوم بسحب هواتف نوت التي لن تباع في المتاجر حول العالم".

وتشير العديد من التحليلات إلى أن سامسونغ قد تتخلى عن الهاتف المذكور كونه قد يشكل منافسة لهواتف "غالاكسي زد" (Galaxy Z) القابلة للطي، التي تسعى الشركة لأن تكون أحد أهم منتجاتها الأساسية في سوق الإلكترونيات، فضلا عن أن هاتف "غالاكسي إس 22 ألترا" (Galaxy S22 Ultra) المنتظر قد يصبح البديل من الناحية التقنية لأجهزة غالاكسي نوت.

وتتطلع شركة سامسونغ لشحن 13 مليون وحدة من سلسلة غالاكسي زد العام المقبل، متجاوزة سلسلة غالاكسي نوت.

ومن المتوقع طرح سلسلة الهواتف الذكية الرائدة التالية من غالاكسي إس 22 (Galaxy S22) وبيعها في شباط المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن سامسونغ كانت قد طرحت آخر جيل من هواتف نوت صيف العام الماضي، وحتى اليوم باعت أكثر من 3 ملايين هاتف من غالاكسي نوت.
 
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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