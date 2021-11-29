21
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
18
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
سامسونغ تضحي بأحد أفضل هواتفها
Lebanon 24
29-11-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة سامسونغ قد تتوقف عن إنتاج هاتفها الشهير "غالاكسي نوت" (Galaxy Note) الذي يعد من بين أكثر الهواتف تكاملا من الناحية التقنية في العالم.
وتبعا لصحيفة "إي تي نيوز" (ET News)، فإن "سامسونغ قد تتوقف عن إنتاج هواتف غالاكسي نوت، ورغم تصريحات المسؤولين في الشركة التي لم تؤكد هذا الأمر، فإن الشركة لم تضع هذه الهواتف في خطتها الإنتاجية للعام القادم، كما أنها ستقوم بسحب هواتف نوت التي لن تباع في المتاجر حول العالم".
وتشير العديد من التحليلات إلى أن سامسونغ قد تتخلى عن الهاتف المذكور كونه قد يشكل منافسة لهواتف "غالاكسي زد" (Galaxy Z) القابلة للطي، التي تسعى الشركة لأن تكون أحد أهم منتجاتها الأساسية في سوق الإلكترونيات، فضلا عن أن هاتف "غالاكسي إس 22 ألترا" (Galaxy S22 Ultra) المنتظر قد يصبح البديل من الناحية التقنية لأجهزة غالاكسي نوت.
وتتطلع شركة سامسونغ لشحن 13 مليون وحدة من سلسلة غالاكسي زد العام المقبل، متجاوزة سلسلة غالاكسي نوت.
ومن المتوقع طرح سلسلة الهواتف الذكية الرائدة التالية من غالاكسي إس 22 (Galaxy S22) وبيعها في شباط المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن سامسونغ كانت قد طرحت آخر جيل من هواتف نوت صيف العام الماضي، وحتى اليوم باعت أكثر من 3 ملايين هاتف من غالاكسي نوت.
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
الأكثر قراءة
وفاة طيار لبناني بحادث سير مروع.. اليكم ما جرى (صورة)
Lebanon 24
وفاة طيار لبناني بحادث سير مروع.. اليكم ما جرى (صورة)
00:32 | 2021-11-29
29/11/2021 12:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد الطرقات المقطوعة؟
Lebanon 24
ما جديد الطرقات المقطوعة؟
03:00 | 2021-11-29
29/11/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الزيت في لبنان بات خيالياً.. كم بلغ؟
Lebanon 24
سعر الزيت في لبنان بات خيالياً.. كم بلغ؟
13:37 | 2021-11-28
28/11/2021 01:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 ابراج لا يهزمون.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
مواليد 3 ابراج لا يهزمون.. هل أنت من بينها؟
01:10 | 2021-11-29
29/11/2021 01:10:08
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أوقف "حزب الله" دفع الدولار لمُقاتليه؟
Lebanon 24
هل أوقف "حزب الله" دفع الدولار لمُقاتليه؟
02:15 | 2021-11-29
29/11/2021 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
12:00 | 2021-11-29
اكتشافات في البتراء القديمة تذهل علماء الآثار!
08:00 | 2021-11-29
اكتشاف الكوكب "الأغرب على الإطلاق" (فيديو)
05:00 | 2021-11-29
بلد أوروبي يفرض عقوبات على غوغل وآبل
02:00 | 2021-11-29
نصائح ذهبية لتسريع الآيفون.. ما هي؟
14:00 | 2021-11-28
بريطانيا تفرض غرامات على بيع الأجهزة بكلمات مرور افتراضية
12:00 | 2021-11-28
انارة المنازل عبر السيارات... اليكم التفاصيل
فيديو
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
Lebanon 24
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
11:00 | 2021-11-28
29/11/2021 20:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
08:00 | 2021-11-28
29/11/2021 20:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن أزمتها الصحية وتنهار.. فوجئت بمعدتي خارج جسدي (فيديو)
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تتحدث للمرة الأولى عن أزمتها الصحية وتنهار.. فوجئت بمعدتي خارج جسدي (فيديو)
07:15 | 2021-11-28
29/11/2021 20:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact