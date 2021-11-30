عين "نيسان" على السيارات الكهربائية

أعلنت شركة نيسان ضخ استثمارات بقيمة 17.6 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في تطوير السيارات الكهربائية الجديدة وتكنولوجيا البطاريات كجزء من خطة كبرى طموحة مستمرة حتى 2030 المقبل، وفقا لتقرير engadged التقني .وتهدف الشركة إلى إطلاق إجمالي 15مركبة كهربائية جديدة بحلول عام 2030، حيث تشكل المركبات الكهربائية نصف مجموعة سياراتها في تلك المرحلة.وقالت شركة صناعة السيارات إنها ستطور 23 سيارة كهربائية في المجموع خلال السنوات الثمانى المقبلة، مع 20 منها في السنوات الخمس المقبلة وحدها.ويتم إطلاقها بنسبة 75% (EV وe-Power PHEV / hybrids) في أوروبا، و55% فى اليابان و40% فى الولايات المتحدة والصين بحلول عام 2030 ومن المفترض أن يكون الجزء الآخر من هذا المزيج عبارة عن مركبات ذات محرك احتراق داخلي (ICE)، وتجدر الإشارة إلى أنه في أوائل عام 2021 قالت نيسان إنها تخطط لتزويد كل سيارة جديدة كليًا تطلقها بالكهرباء بحلول أوائل عام 2030، ومن المفترض أن تكون أي سيارات ICE لا تزال متوفرة هي نماذج قديمة.وقالت نيسان إنها ستطلق مركبات كهربائية مزودة ببطاريات صلبة بالكامل (ASSB) بحلول عام 2028 وستجهز مصنعًا تجريبيًا في يوكوهاما فى وقت مبكر من عام 2024.وتأتى هذه التقنية بفوائد مثل تقليل أوقات الشحن، لكنها لم تصل إلى السوق بعد كما هو متوقع، وتريد الشركة أيضًا خفض تكلفة حزم البطاريات إلى 75 دولارًا لكل كيلوواط في الساعة بحلول عام 2028 مع تخفيض إلى 65 دولارًا أمريكيًا في الساعة في المستقبل.وسيكون هذا حوالي نصف تكلفة بطاريات السيارات الكهربائية العام الماضي وفقًا لبلومبرج، وبحلول عام 2030، تأمل نيسان أن تنتج 130 جيجاوات ساعة من البطاريات.وتأتى خطة نيسان الجديدة في الوقت الذى تصارع فيه الشركة مشاكل داخلية، بما في ذلك اعتقال الرئيس التنفيذى السابق كارلوس غصن وفراره لاحقًا، وتخطط الشركة على المدى القصير لخفض 300 مليار ين (2.65 مليار دولار) من التكاليف الثابتة وخفض الطاقة الإنتاجية بنسبة 20% كجزء من خطة " نيسان نيكست " التي كشفت عنها العام الماضي.