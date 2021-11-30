أبل تحذر مستخدميها عند استخدام "أيفون" في الجو البارد... تفاصيل مفاجئة

تعني درجات الحرارة المنخفضة، أن عشاق أبل بحاجة إلى مراقبة أجهزة أيفون الخاصة بهم لأن الطقس البارد يمكن أن يدمر بطاريتك، بحسب موقع thesun البريطاني، فإذا لاحظت أن بطاريتك تنفد بشكل أسرع من المعتاد مؤخرًا، فقد يرجع ذلك إلى أن الطقس الشتوي ليس لطيفًا مع الهواتف الذكية.ويؤدي الطقس البارد دائمًا إلى شكاوى من مستخدمي أيفون من أن عمر البطارية ينفذ باستمرار، ومع ذلك، لا داعي للقلق كثيرًا، حيث تمتلك أبل صفحة دعم خاصة مخصصة لشرح المشكلة.حيث كتبت الشركة المصنعة لأيفون: "قد تتسبب ظروف درجات الحرارة المنخفضة أو المرتفعة في تغيير الجهاز لسلوكه لتنظيم درجة حرارته، وقد يؤدي استخدام جهاز iOS في ظروف شديدة البرودة خارج نطاق التشغيل إلى تقصير عمر البطارية بشكل مؤقت."وتضيف أبل أن درجات الحرارة شديدة البرودة "قد تتسبب في إيقاف تشغيل الجهاز"، وتستمر صفحة الدعم: "سيعود عمر البطارية إلى طبيعته عندما تعيد الجهاز إلى درجات حرارة محيطة أعلى."وهذا يعني أنه من الأفضل الاحتفاظ بجهاز أيفون في جيبك عند الخروج في الطقس البارد وإخراجه عند الضرورة فقط، ويمكنك أيضًا حمل شاحن محمول إذا كنت تعلم أنك ستبقى في البرد لفترة من الوقت ولا تريد أن يموت هاتفك.والخبر السار هو أن عمر بطاريتك سيتأثر مؤقتًا فقط، فيما يعتبر الطقس الحار حقًا قصة مختلفة حيث يمكن تقصير عمر البطارية بشكل دائم في حالة ارتفاع درجة حرارة جهاز أيفون بشكل مستمر.