تكنولوجيا وعلوم

توهج الشمس قد يؤدي إلى توقف الإنترنت

Lebanon 24
30-11-2021 | 11:00
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يفترض علماء جامعة كاليفورنيا أن التوهجات الشمسية يمكن أن تؤدي إلى توقف شبكة الإنترنت.

وتشير مجلة "Life" إلى أن الخبراء يفترضون أن التوهجات الشمسية القوية، يمكن أن تسبب تلف الكابلات التي تشكل أساس الاتصالات عبر الانترنت، ما يؤدي إلى توقف أجزاء من الشبكة العالمية عن العمل.

ووفقا لسانجيتا عبده جيوتي، خبير تكنولوجيا المعلومات في جامعة كاليفورنيا، تهدد التوهجات الشمسية الكابلات الموضوعة في قاع المحيطات، التي تشكل أساس الشبكة العالمية.

ويقول، "الاحتمال هو مرة كل 100 عام. ولكن لم يحصل مثل هذا التوهج القوي خلال المئة عام الماضية، لذلك ليس مستبعدا أن يحدث في حياتنا".
المصدر: روسيا اليوم
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