تكنولوجيا وعلوم

هواتف ذاع صيتها هذا العام... تعرفوا إليها

Lebanon 24
30-11-2021 | 14:00
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نشرت وكالة "IDC" المتخصصة بالإحصائيات قائمة أظهرت فيها الهواتف الذكية التي لاقت شعبية واسعة بين المستخدمين هذا العام.

وأشارت الوكالة إلى "أن إحصائياتها التي ركزت على الربع الأول والثاني والثالث من العام الجاري بينت أن هواتف شركة آبل حققت شعبية كبيرة بين مستخدمي الأجهزة الذكية".

وعلى رأس قائمة أكثر 5 هواتف شعبية تبعا لإحصائيات الوكالة جاء هاتف iPhone 12 الذي أطلق العام الماضي، ولم يدخل هاتف iPhone 13 الجديد هذه التصنيفات كونه أطلق في أيلول الفائت.

أما المرتبة الثانية من التصنيف فاحتلها هاتف  Galaxy A12 من سامسونغ، والذي يقدم مواصفات جيدة ويباع بأسعار منافسة في الأسواق العالمية.

وثالثا في التصنيف حل هاتف iPhone 11، وتلاه iPhone 12 Pro Max، اما هاتف iPhone 12 Pro فقد جاء بالمرتبة الخامسة.

وبحسب إحصائيات IDC التي جرت العام الماضي فإن iPhone 11 كان الهاتف الأكثر شعبية السنة الماضية، كما ضمت قائمة أشهر 5 هواتف حينها جهازين من إنتاج شركة سامسونغ وجهازين من إنتاج Redmi.
المصدر: روسيا اليوم
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