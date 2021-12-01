بعد إستقالته... إليكم أول تعليق من مؤسس تويتر جاك دورسي

قال جاك دورسي الرئيس التنفيذي لتويتر بعد اعلان استقالته من منصبه بأن الوقت قد حان للمضي قدمًا، كذلك الأمر بالنسبة إلى الشركة فقد حان وقتها لاختبار المزيد بعيدًا عن رؤية مؤسسيها.

على مدى السنوات الست الماضية، أدار دورسي شركتين تقنيتين رئيسيتين: Twitter و Square. انتهت مهمته الأولى كرئيس تنفيذي لشركة Twitter، التي شارك في تأسيسها، في عام 2008 عندما تم طرده، لكنه عاد كرئيس تنفيذي في عام 2015 عندما غادر ديك كوستولو.الكثير من الأسئلة التي تحتاج إجابة في ظل القيادة الجديدة هل يسير تويتر في اتجاه مختلف؟ هل ستطارد المزيد من مشاريع كسب المال؟ لا يزال الإعلان هو أفضل وسيلة لكسب المال، ولكن هناك مشاريع ورسائل إخبارية وخيارات عضوية متميزة تحدث في الخلفية - وهناك أيضًا قسم التشفير الذي تم إنشاؤه حديثًا.(عرب هاردوير)