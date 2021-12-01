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تكنولوجيا وعلوم
"موتورولا" تستعد لإطلاق أقوى هواتفها... وهذه ميزاته
Lebanon 24
01-12-2021
|
14:00
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تتحضر شركة موتورولا لإطلاق هاتف جديد سيأتي بمواصفات هي الأفضل مقارنة ببقية هواتفها حتى الآن.
وسيحصل هاتف Moto Edge X30 المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (163/76/8.6) ملم، وزنه 185 غ.
أما شاشته فستكون من نوع OLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1010) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م تقريبا.
وسيعمل الهاتف بمعالج Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G، ومعالج رسوميات Adriano 650، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع.
أما الكاميرا الأساسية له فستكون بثلاث عدسات بدقة (108+16+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
كما ستجهزه موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
المصدر: روسيا اليوم
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