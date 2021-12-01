تكنولوجيا وعلوم

أرخص هواتف سامسونغ لهذا العام يظهر قريبًا! (فيديو)

Lebanon 24
01-12-2021 | 16:00
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تستعد سامسونغ في كانون الأول المقبل للكشف عن Galaxy A03 Core الذي سيكون أرخص هواتفها الذكية ثمنًا لهذا العام.

وسيأتي الهاتف بهيكل من المعدن والبلاستيك، أبعاده (164.2/75.9/9.1) ملم، ومجهز بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها على الأغلب ستكون (1900/720) بيكسل، وترددها 60 هيرتزا.
 
 
 
ورغم سعره الرخيص حصل هذا الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة، كما جهز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
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