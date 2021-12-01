تكنولوجيا وعلوم

الكشف عن هاتف Honor المتطور بكاميراته الفائقة

Lebanon 24
01-12-2021 | 23:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت مواصفات وصور هاتف Honor 60 الذي سيطلق قريبًا بكاميرات وتقنيات مميزة.

وسيأتي الهاتف الجديد تبعا للتسريبات بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (161.4/73.3/7.98) ملم، ووزنه 179 غ.

أما الشاشة فيه فستكون من نوع OLED بمقاس 6.76 بوصة، دقتها (2676/1236) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبًا.
 
 
كما سيعمل هذا الجهاز بكفاءة عالية مع شبكات 5G بفضل معالج Snapdragon +778G، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت.

ومن أبرز الميزات في هذا الهاتف أيضا هو كاميرته الأساسية التي ستأتي بثلاث عدسات بدقة (108+8+2) والتي صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليًّا، فضلا عن أن كاميرته الأمامية ستكون بدقة 50 ميغابيكسل.
 
وحصل هذا الهاتف أيضا على نظام تشغيل "أندرويد-11"، ومنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 66 واطًا.
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