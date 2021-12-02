تكنولوجيا وعلوم

إختراع غير مسبوق... كاميرة بحجم حبة الملح

Lebanon 24
02-12-2021 | 02:00
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دأ فريق من الباحثيين في جامعة برينستون وجامعة واشنطن في تطوير كاميرة جديدة مصغرة، والتي ترتكز في بناءها على ما يعرف ب”metasurface” مع عدد 1.6 مليون من الأعمدة الإسطوانية، والتي تحاكي عمل مستشعر الكاميرة.

يعمل كل عمود في الأعمدة الإسطوانية في الكاميرة المصغرة كهوائي بصري يدعم إستقبال الضوء، ومن ثم تشكيل واجهة بصرية، كما يرتكز عمل الكاميرة على خوارزمية الذكاء الإصطناعي التي تعمل على رفع جودة الصور والألوان.
 
أيضاً على عكس الكاميرة التقليدية المميزة بعدسات يتميز تصميم الكاميرة فائقة الصغر على “metasurface”  وهو غشاء رقيق يدعم إنكسار الضوء وتوجيهه إلى النقطة المطلوبة.

ولقد إستطاع فريق البحث في تطوير خوارزمية تعمل على معالجة الألوان في الصور على النحو الأمثل، أيضاً تشير التقارير إلى أن التطبيق الأول لهذه الكاميرة يستهدف تطوير كاميرة طبية، كما صممت الكاميرة من نيتريد السيليكون لذا يمكن أن يتم تصنيع الكاميرة بسلاسة.
 
(علم التقنية)
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