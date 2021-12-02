تكنولوجيا وعلوم

ترك تساؤلات عدة... مدير قسم تطوير العملات الرقمية في فايسبوك يغادر الشركة

Lebanon 24
02-12-2021 | 05:00
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أعلن ديفيد ماركوس، مدير قسم تطوير العملات الرقمية في شركة فايسبوك  (ميتا)، عن مغادرته الشركة في نهاية العام الحالي بعد سنوات من انضمامه لها وشغله عدة مناسب تنفيذية.

وانضم ديفيد ماركوس لفايسبوك عام 2014 قادمًا من شركة باي بال، وقد شغل مناصب تنفيذية تشمل قيادة تطوير ماسنجر، قبل ترأسه القسم الجديد لتطوير تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية المشفرة لاحقًا، لكنه الآن بعد 7 سنوات يقرر مغادرة الشركة بمسماها الجديد، ميتا.

كانت خطط الشركة لإطلاق عملتها الرقمية أو خدمات تبادل الأموال حول العالم قد واجهت الكثير من التحديات والعقبات في العامين الماضيين، ما دفع الشركة لإلغاء عملتها ليبرا وإطلاق محفظة Novi مؤخرًا، التي لاقت انتقادات واسعة في الولايات المتحدة من جهات عليا.


وربما يعود قرار مغادرة ديفيد ماركوس لعدم قدرته مع فايسبوك أو ميتا على تطوير وإطلاق عملات رقمية مشفرة للشركة، ما جعله يخطط للبحث عن خيارات أخرى.

ويخلف قرار ماركوس الرحيل عن منصبه الكثير من التساؤلات حول قدرة فيس بوك على إطلاق عملتها الرقمية في المستقبل القريب.
 
(عالم التقنية)
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