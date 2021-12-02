مقهى يوظف روبوتات بدلا من العمال

قالت شركة في كوريا الجنوبية إنها أنشأت مقهى يعمل بالروبوتات دون عامل بشري.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أعلنت شركة "دوسان روبوتيكس" أنها نفذت ذلك بالتعاون مع شركة "فوليتو روبوتيكس"، وهي شركة محلية لأنظمة صنع المشروبات بالروبوتات.

ووحدات المقاهي التي تعمل بالروبوتات دون عامل بشري هي نوع من الروبوتات المعاونة، ويمكنها كذلك أن تعمل مع الإنسان.

وأشارت الوكالة إلى أن صناعة وحدة المقهى المزودة بالروبوت يمكن من خلال تجميع أجزاء قياسية يبلغ عرضها 1.8 مترا وطولها 1.59 مترا وارتفاعها 1.85 مترا.

وشركة "دوسان روبوتيكس" هي إحدى الشركات الفرعية المملوكة بالكامل لمجموعة "دوسان"، وهي التكتل الخامس عشر في كوريا الجنوبية من حيث قيمة الأصول.