تكنولوجيا وعلوم

روفر مريخي صيني يتصل بمسبار مداري أوروبي

Lebanon 24
02-12-2021 | 16:00
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أجرى العلماء الصينيون والأوروبيون دورات اختبارية للاتصالات بين روفر "جوجونغ" المريخي الصيني ومسبار "مارس إكسبريس" المريخي المداري الأوروبي.

وأكدت الاختبارات أمكانية استخدام البعثة الأوروبية المريخية للحفاظ على الاتصال بالروفر الصيني وإرسال إشاراته إلى الأرض.

أفاد بذلك المكتب الصحفي للوكالة الفضائية الأوروبية.

وأجرى المشاركون في بعثتي Mars Express  الأوروبية و Tianwen-1 الصينية  أول دورات اتصال تجريبية بشأن استخدام المسبار الأوروبي بمثابة جهاز ترحيل إشارات الاتصال بين روفر  Chzhuzhong (جوجونغ) والأرض. وتكللت تلك الاختبارات بنجاح تام وأكدت امكانية عمل Mars Express الأوروبية كجامع إشارات واردة من روفر "جوجونغ" الصيني.
المصدر: روسيا اليوم
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