Twitch تحصل على ميزات جديدة

أعلن القائمون على منصة البث المباشر Twitch التابعة لأمازون أن المنصة حصلت على ميزة جديدة لتحسين مستوى الخصوصية عند مستخدميها.وتبعا للقائمين على المنصة فإن الميزة الجديدة التي تعتمد على ميزات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ستساعد أصحاب غرف البث وصناع المحتوى في المنصة على تحديد الأشخاص الذين يمكنهم الانضمام إلى الغرف الخاصة بهم.وتعتمد ميزة "اكتشاف المستخدم المشبوه" على تحليل بيانات المستخدمين الذين يصنعون حسابات جديدة على المنصة، والذين يحاولون من خلال هذه الحسابات الوصول إلى غرف بث كان أصحابها قد حظروهم من الوصول إليها.وتبعًا للخبراء فإن الميزة الجديدة ستكون مفعلة مع جميع غرف البث التي ستكون موجودة عبر Twitch، وسيكون بإمكان صاحب الغرفة إبقاء هذه الميزة مفعلة أو إيقافها يدويا، ولكن في حال كانت مفعلة ستعلمه بأي "مستخدم مشبوه" سيحاول زيارة قنواته، كما ستمكنه من الإبلاغ عن المستخدم وحظره.