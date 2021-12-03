تكنولوجيا وعلوم

هل فعلاً انخفض الطلب على هواتف آيفون؟

Lebanon 24
03-12-2021 | 02:00
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بعد تخفيضها الكمية المستهدفة قبل شهرين بنحو 10 ملايين هاتف آيفون بسبب نقص رقاقات المعالجة وأشباه الموصلات في العالم، أبلغت شركة آبل مصنعي قطع هواتفها باحتمالية تخفيض الأجهزة المستهدف إنتاجها لكن هذه المرة بسبب تراجع الطلب.

وأشار موقع Bloomberg إلى أن الشركة أبلغت مصنعي قطع هواتف آيفون بانخفاض الطلب على هواتفها في الوقت الذي يقترب فيه العام على النهاية، وهو الوقت الذي تشتد فيه مبيعات أغلب الشركات كذلك، وهذا ربما يؤثر بشكل كامل على خط الإنتاج للعام المقبل.

ويضيف التقرير بأن آبل أخبرت المصنعين باحتمالية عدم طلب اكمال الطلبات التي كانت تهدف لها العام المقبل، بسبب تراجع المبيعات هذا العام – أي أنها ستعمل على استغلال الكمية المنتجة في هذا العام لبيعها العام المقبل دون أي طلبات جديدة على الأرجح.
 
(عالم التقنية)
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