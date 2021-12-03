تكنولوجيا وعلوم

خطوة جديدة من فايسبوك نحو الحسابات المعرضة للاختراق

Lebanon 24
03-12-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-892938-637741090688140911.jpg
Doc-P-892938-637741090688140911.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت شركة فايسبوك اتخاذ خطوة قوية لحماية مستخدميها المهددين بالاختراق من خلال الزامهم بتسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر ميزة التحقق بخطوتين.

ترغب الشركة بتوفير المزيد من الحماية والأمان لمستخدميها، وبالتالي تُعد طريقة التحقق بخطوتين الحل الأنسب لضمان وجود الحماية المناسبة خاصة لمن هم عرضة للاختراق أكثر من غيرهم، وهي الفئة التي تستهدف الشركة من سياستها الإلزامية الجديدة.

وتوفر فايسبوك عدة طرق للتحقق من حسابات المستخدمين عند تسجيل الدخول لكنها في معظمهما تأتي اختيارية وليست اجبارية، إلا أن القرار الجديد سيجعلها اجبارية لفئة واسعة من المستخدمين، خاصة النشطاء والسياسيين والصحفيين الذين يتم استهدافهم أكثر من غيرهم بالعادة وقامت مسبقًا بإطلاق برنامجها Protect لمساعدتهم على حماية حسابتهم.

وتشير الشركة إن 90% من مستخدميها قاموا بالفعل بتفعيل خاصية الحماية عبر التحقق بخطوتين قبل قراراها الجديد.
 
(عالم التقنية)
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2021-12-03
23:00 | 2021-12-02
16:00 | 2021-12-02
14:00 | 2021-12-02
11:00 | 2021-12-02
08:00 | 2021-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website