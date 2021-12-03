خطوة جديدة من فايسبوك نحو الحسابات المعرضة للاختراق

قررت شركة فايسبوك اتخاذ خطوة قوية لحماية مستخدميها المهددين بالاختراق من خلال الزامهم بتسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر ميزة التحقق بخطوتين.ترغب الشركة بتوفير المزيد من الحماية والأمان لمستخدميها، وبالتالي تُعد طريقة التحقق بخطوتين الحل الأنسب لضمان وجود الحماية المناسبة خاصة لمن هم عرضة للاختراق أكثر من غيرهم، وهي الفئة التي تستهدف الشركة من سياستها الإلزامية الجديدة.وتوفر فايسبوك عدة طرق للتحقق من حسابات المستخدمين عند تسجيل الدخول لكنها في معظمهما تأتي اختيارية وليست اجبارية، إلا أن القرار الجديد سيجعلها اجبارية لفئة واسعة من المستخدمين، خاصة النشطاء والسياسيين والصحفيين الذين يتم استهدافهم أكثر من غيرهم بالعادة وقامت مسبقًا بإطلاق برنامجها Protect لمساعدتهم على حماية حسابتهم.وتشير الشركة إن 90% من مستخدميها قاموا بالفعل بتفعيل خاصية الحماية عبر التحقق بخطوتين قبل قراراها الجديد.