"التطبيق الآمن" يقلق واتساب بخاصية جديدة



ووجد كثير من مستخدمي "واتساب" أنفسهم هذا العام بين نارين، فإما الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة التي يخشونها خوفا على سرية بياناتهم، أو التخلي عن التطبيق بكل ما فيه من مراسلات، والبحث عن بدائل وفي مقدمتها تطبيق "سيغنال".

ويركز "سيغنال" على خصوصية المستخدمين، وذلك من خلال دعمه لمزايا مثل عرض الوسائط المتعددة "الصور والفيديوهات مثلا" لمرة واحدة، وضرورة إدخال كلمة مرور للدخول إلى "سيغنال". يستمر تطبيق "سيغنال" بإثارة قلق شركة "واتساب"، بإطلاق ميزات وخاصيات جديدة، تعزز فكرة الحفاظ على الخصوصية التي يفتقر لها الواتساب.ووجد كثير من مستخدمي "واتساب" أنفسهم هذا العام بين نارين، فإما الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة التي يخشونها خوفا على سرية بياناتهم، أو التخلي عن التطبيق بكل ما فيه من مراسلات، والبحث عن بدائل وفي مقدمتها تطبيق "سيغنال".ويركز "سيغنال" على خصوصية المستخدمين، وذلك من خلال دعمه لمزايا مثل عرض الوسائط المتعددة "الصور والفيديوهات مثلا" لمرة واحدة، وضرورة إدخال كلمة مرور للدخول إلى "سيغنال".

ويعتمد التطبيق التشفير أحادي الطرف في المراسلات، ولا يسجل "بيانات وصفية" بالنسبة للرسائل أو المستخدمين.

ويتيح التطبيق كذلك ميزة الحذف التلقائي للرسائل بعد تحديد المدة الزمنية التي يريدها المستخدم لتلك المهمة.