تكنولوجيا وعلوم

"التطبيق الآمن" يقلق واتساب بخاصية جديدة

Lebanon 24
03-12-2021 | 16:00
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يستمر تطبيق "سيغنال" بإثارة قلق شركة "واتساب"، بإطلاق ميزات وخاصيات جديدة، تعزز فكرة الحفاظ على الخصوصية التي يفتقر لها الواتساب.
ووجد كثير من مستخدمي "واتساب" أنفسهم هذا العام بين نارين، فإما الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة التي يخشونها خوفا على سرية بياناتهم، أو التخلي عن التطبيق بكل ما فيه من مراسلات، والبحث عن بدائل وفي مقدمتها تطبيق "سيغنال".
ويركز "سيغنال" على خصوصية المستخدمين، وذلك من خلال دعمه لمزايا مثل عرض الوسائط المتعددة "الصور والفيديوهات مثلا" لمرة واحدة، وضرورة إدخال كلمة مرور للدخول إلى "سيغنال".
ويعتمد التطبيق التشفير أحادي الطرف في المراسلات، ولا يسجل "بيانات وصفية" بالنسبة للرسائل أو المستخدمين.
ويتيح التطبيق كذلك ميزة الحذف التلقائي للرسائل بعد تحديد المدة الزمنية التي يريدها المستخدم لتلك المهمة.
ووفقا لموقع "ذا فيرج" أطلق "سيغنال" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التبرع داخل التطبيق، حسبما أعلنت الشركة.
وبصفتها شركة غير ربحية، لا يتلقى "سيغنال" دعما ماليا من أي معلنين أو مساهمين، وتعتمد على المستخدمين في التبرعات.
ويمكن للمستخدمين تقديم تبرعات شهرية، أو مساهمات لمرة واحدة داخل التطبيق باستخدام خواص الدفع، ولن يتم ربط معلومات الدفع الخاصة بهم بحساب "سيغنال"، وفقا لمنشور التطبيق.
ومنذ فترة بدأ "سيغنال" في إضافة بعض الميزات الأكثر ملاءمة للمستهلكين التي كانت تمتلكها تطبيقات المراسلة الأخرى لفترة من الوقت، مثل الملصقات والخلفيات.
واقتدى التطبيق بموقع "ويكيبيديا" الذي يعتمد على التبرعات أيضا، مما يعطيه مصداقية بعيدة عن ضغوط الأرباح والمستثمرين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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