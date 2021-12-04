إنستغرام يطلب من المستخدمين إنشاء حساب آخر... ما السبب؟

إذا كنت أحد مستخدمي إنستغرام فربما لاحظت أن التطبيق المملوك إلى فيسبوك (ميتا حاليا) يدفع المستخدمين بشكل قوي من أجل إنشاء حساب جديد.وكان إنستغرام قد أطلق العام الماضي نافذة منبثقة تُشجع المستخدمين على "تجربة حساب جديد" ويقول الإشعار إنه سوف يساعد الأشخاص على مواكبة مجموعة أصغر من الأصدقاء واستكشاف اهتماماتهم بسهولة أكبر.النافذة المنبثقة يمكن العثور عليها عند الضغط لفترة طويلة على أيقونة الملف الشخصي في أسفل الخلاصة أو عند النقر على اسم المستخدم للملف الشخصي ومن هناك ، يمكن انشاء حساب ثاني دون تسجيل الخروج من الحساب الحالي.ويشير تقرير وول ستريت جورنال إلى أنه يمكنك حتى ربط الحسابات بمعنى أن الحساب الثاني سيكون مجرد امتداد للحساب الأول أو التعامل معه على أنه حساب منفصل مع تسجيل دخول خاص به وهذا الأمر يُشبه الطريقة التي تقوم به خدمة نتفليكس عند إنشاء ملف تعريف مستخدم جديد.ويعتقد الخبراء أن خطوة إنستجرام لتشجيع المستخدمين على الحصول على حساب ثانٍ مفيدة للبعض فقد لا يُفضل الأشخاص الذين يديرون أنشطة وأعمال تجارية التفاعل مع الأصدقاء والمعارف باستخدام تلك الحسابات.كما يرغب إنستغرام من المستخدمين تحديث اهتماماتهم وما يحبونه في الحساب الجديدة وخاصة بعد تقديم الإعلانات على المنصة ومن ناحية أخرى، قد يكون السبب وراء ذلك يرجع إلى رغبة التطبيق في زيادة عدد المستخدمين.أخيرا، في الوقت الذي يرغب إنستجرام بشدة من المستخدمين بإنشاء حساب آخر لهم على التطبيق، تحظر الشبكة الإجتماعية فيسبوك هذا الأمر بشدة.