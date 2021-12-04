تكنولوجيا وعلوم

سوني توسع سوق مبيعات أفضل هواتفها...ما هو؟ (فيديو)

Lebanon 24
04-12-2021 | 11:00
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أعلن وكلاء شركة سوني عن نية الشركة طرح هاتف Xperia Pro-I في أسواق جديدة حول العالم.

ومن أكثر ما يميز هذا الهاتف هو كاميرته الأساسية التي تؤمن للمستخدم ميزات ممتازة للحصول على صور عالية الدقة وفيديوهات بتأثيرات سينمائية، إذ أتت هذه الكاميرا بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض بفتحة f/2.2، أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 8 ميغابيكسل ولها القدرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.
 
 
وحصل هذا الهاتف على هيكل بتصميم أنيق جدا ومقاوم للماء والغبار، أبعاده (166/72/8.9) ملم ، وزنه 211 غ، ويتمتع بمقاومة للماء والغبار وفق معايير IP65/IP68.

كما حصل الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (2560/1096)، معدل سطوعها يصل إلى 643 شمعة/م، وترددها 120 هيرتزا.
 
ويمكن لهذا الهاتف العمل بكفاءة عالية مع شبكات 5G بفضل معالج Qualcomm ،Snapdragon 888 5G، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 512 غيغابايت.

وزودته سوني أيضًا بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 30 واطًا.
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