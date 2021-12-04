تكنولوجيا وعلوم

خطر شديد... تحذير من أبل إلى ملايين المستخدمين

Lebanon 24
04-12-2021 | 16:00
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لم يكن تحديث نظام "أي أو أس 15" واعدًا كما قالت شركة أبل الأميركية، إذ سرعان ما ظهرت العديد من الأخطاء، بعضها يتصف بالخطورة الشديدة.

وكانت شركة أبل أعلنت في سبتمبر الماضي عن نظام التشغيل الجديد في هواتف "آيفون" وأجهزة "آيباد"،"أي أو أس 15"، قالت في حينها إنه تلقائي ويتضمن مزايا ضخمة بينها تعزيز حماية الخصوصية.

وبعد مرور أقل من 3 أشهر، بعد العيوب تظهر في نظام التشغيل، بحسب ما أوردت مجلة "فوربس" الأميركية، الخميس.

وقالت "فوربس" إن تحذيرًا جديدًا وصل إلى ملايين المستخدمين من هواتف "آيفون".

ويبدو أن هذا التحذير وصل إلى المستخدمين على شكل طلب بتحديث نظام التشغيل، من دون الإشارة للمشكلة.

وفي الصفحة المخصصة للتغذية الراجعة في موقع "أبل" الرسمي، تحدث مستخدمون عن هذه المشكلة.

وقال أحدهم إن المكالمة الهاتفية التي يجريها في السيارة عبر "بلوتوث" من خلال هاتف "آيفون 13" تنقطع بعد مرور 2- 8 دقائق على بدء المكالمة.

بدوره، رصد موقع 9to5mac التقني مشكلات يتسبب بها نظام التشغيل الجديد مثل حدوث مشكلات في "البلوتوث" اللاسلكي في السيارات.

وبدا أن المشكلة تؤثر بشكل رئيسي على أجهزة "آيفون "12 و"آيفون "13، ووقعت المشكلة في العديد من السيارات المعروفة، مثل "بي أم دبليو"، و"أودي"، و"هيونداي"، و"تويوتا" وغيرها.

وقالت "فوربس" إن أبل لم تعترف علنا بوجود المشكلة، ولم توفر حلًّا أو بديلًا للمشكلة.
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