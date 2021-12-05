تكنولوجيا وعلوم

هل يمكن تحويل الهاتف الذكي إلى حاسوب محمول؟

Lebanon 24
05-12-2021 | 14:00
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أعلنت شركة "آب بيرفيكت" (Uperfect) إطلاق وحدة حاسوبية جديدة تحوّل الهواتف الذكية إلى حاسوب محمول بشاشة لمسية قياسها 15.6 بوصة وبدقة وضوح "4 كيه" (4K).

وأوضحت الشركة الصينية أن الوحدة الجديدة "إكس برو لاب دوك" (X Pro LapDock) تعمل مع الهواتف الذكية التي تدعم وضع سطح المكتب، مثل كثير من أجهزة "سامسونغ" (Samsung) الحديثة.

ويُروّج لوحدة الحاسوب الجديدة باعتبارها من الملحقات التكميلية لهواتف "سامسونغ غلاكسي" (Galaxy) التي يمكنها العمل على الشاشات الخارجية بفضل واجهة سطح المكتب "ديكس" (DeX).

ومن حيث المبدأ يمكن استعمال وحدة الحاسوب مع الهواتف الذكية المزودة بنظام "لينوكس" (Linux)، مثل هاتف "باين فون" (PinePhone)، وذلك عن طريق مجموعة من منافذ "يو إس بي-سي" (USB-C)، و"ميني-إتش دي إم آي" (mini-HDMI).

وبمجرد توصيل الكابل يُستعمل الهاتف الذكي الموصل بشاشة لمسية بقياس 15.6 بوصة وبدقة وضوح "4 كيه" مع تغطية نطاق الألوان "إس آر جي بي" (sRGB) بالكامل، وتبلغ شدة الإضاءة 260 نيتًا.

ويتيح الحامل المدمج نصب الشاشة في أي زاوية، ومن ثم فإنه يمكن استعمالها كشاشة ثانية لجهاز الحاسوب المحمول.

وعند توصيل لوحة مفاتيح اختيارية بها لوحة تتبع، فإن وحدة "إكس برو لاب دوك" الجديدة تتحول إلى حاسوب محمول بما في ذلك سماعات الستريو المدمجة، وتبلغ سعة البطارية 10 آلاف ميلي أمبير/ساعة، ويمتد زمن تشغيلها حتى 8 ساعات من تشغيل الفيديو ومن 4 إلى 6 ساعات عند استعمال واجهة سطح المكتب ديكس.

وتتوفر وحدة "إكس برو لاب دوك" الجديدة، التي يبلغ وزنها 1.4 كغ، بسعر 650 دولارا أميركيا.
 
(الجزيرة)
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