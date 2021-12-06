تكنولوجيا وعلوم

موظفون سابقون يتهمون غوغل بسوء المعاملة

Lebanon 24
06-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-893901-637743683513355749.jpg
Doc-P-893901-637743683513355749.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بينما يراجع القضاة مذكرات الاستدعاء في قضية مستمرة منذ عام تقريبًا تضع شركة غوغل في مواجهة موظفيها، يسلط موظفو الشركة السابقون بدورهم الضوء على التوتر المتصاعد بين الجانبين.

ورفع ثلاثة موظفين سابقين في غوغل دعوى قضائية متهمين صاحب العمل السابق بفصلهم بسبب احتجاجهم على صفقة سحابية وقعتها الشركة مع دائرة الجمارك والحدود التابعة لإدارة دونالد ترامب في عام 2019.

وتدعي ريبيكا ريفرز وصوفي والدمان وبول ديوك في الشكوى أنه عندما تم تعيينهم من قبل غوغل، طلب منهم التوقيع على عقد يتضمن بند شعار الشركة “لا تكن شريرًا”.


ويقول المدعون إن الشركة انتهكت الاتفاقية. ويطالبون بتعويضات وإعفاءات أخرى عن معاناتهم بسبب الضرر الجسيم الذي لحق بالسمعة والقدرة على إعادة التوظيف بأجر.

وليس لدى ألفابت، الشركة الأم لشركة غوغل، سبب وجيه للقلق من الناحية المالية – تمتلك الشركة أكثر من 140 مليار دولار نقدًا وما في حكمها في ميزانيتها العمومية وتبلغ قيمتها السوقية نحو 1.9 تريليون دولار.

ولكن سلسلة من إضرابات الموظفين والمعارك الداخلية حول كيفية استخدام الشركة لتقنية الذكاء الاصطناعي والدعاوى القضائية المتعلقة بمعاملة القوى العاملة لديها تشكل ضغطًا شديدًا على الشركة التي طالما افتخرت بثقافة الانفتاح والشمولية.

وفي شهر كانون الاول الماضي، قدم المجلس الوطني لعلاقات العمل شكوى ضد الشركة. زاعمًا فيها أن الشركة سرحت موظفيها بشكل غير قانوني وراقبتهم انتقاما لجهودهم في تكوين نقابات.


وتم إيقاف المحاكمة مؤقتًا خلال الشهرين الماضيين أثناء مراجعة القضاة لأوامر الاستدعاء. وليس من الواضح متى يتم استئنافها.

وأصدر متحدث باسم الشركة البيان التالي: كما أكدنا في عام 2019، مثل معظم الشركات، قمنا بإشراك العشرات من الاستشاريين الخارجيين وشركات المحاماة لتزويدنا بالمشورة حول مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك التزامات صاحب العمل ومشاركة الموظفين. وشمل ذلك IRI Consultants لفترة قصيرة. نحن لا نتفق مع الحكم الذي يسيء توصيف العديد من المواد ذات الامتياز القانوني ونراجع خياراتنا.
 
 
(البوابة العربية للأخبار التقنية)
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:54 | 2021-12-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2021-12-05
16:00 | 2021-12-05
14:00 | 2021-12-05
12:00 | 2021-12-05
10:00 | 2021-12-05
08:00 | 2021-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website