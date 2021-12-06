من هواوي... هاتف القابل للطي نهاية الشهر الحالي

على الرغم من ندرة المعلومات الخاصة بـ Huawei Mate V القابل للطي صدفي الشكل إلا أنه على وشك الإطلاق في نهاية الشهر الجاري، وبالفعل ظهرت بعض الشائعات توضح بالتفصيل كيف يمكن أن تحافظ Huawei على برودة هذا الجهاز، حيث رصدتها LetsGoDigital عبر Notebookcheck.net، نظام إدارة حراري ذكي يتضمن أنبوب حرارة قابل للطي، ولا يُعد أنبوب الحرارة تقليديًا جزءًا من هاتف ذكي معروف بقدراته القابلة للطي، ولكن يبدو أن المهندسين في Huawei قد وجدوا طريقة لإزالته.ومن المتوقع أن يتم إطلاق Huawei Mate V في وقت مبكر من هذا الشهر، لهذا قد لا يتضمن أنبوب الحرارة غير التقليدي القابل للانحناء فيه.ما يبدو واضحًا الآن هو أن Huawei ملتزمة بدفع المزيد من الهواتف القابلة للطي في المستقبل، باعتبار هواوي هي واحدة من الشركات المصنعة القليلة التي قررت طرح الهواتف التي يمكنك طيها - شاهد Huawei Mate X و Huawei Mate Xs و Huawei Mate X2.ويبدو أيضًا أن هاتف Huawei Mate V مختلف، ويقال أنه يتبنى عامل الشكل الصدفي للهواتف مثل Samsung Galaxy Z Flip 3 و Motorola Razr، إذا كانت التسريبات صحيحة، فقد لا نضطر إلى الانتظار لفترة أطول لرؤيتها بأنفسنا.ومع ذلك، يستخدم المصنعون أيضًا الأجهزة القابلة للطي كوسيلة لعرض الميزات المتطورة الأخرى - فكر في الشاشات الثانوية للإشعارات وكاميرات الصور الشخصية التي تعيش تحت الشاشة ودعم الأقلام.يبدو الأمر كما لو أن عامل شكل الهاتف القابل للطي يمنح المصنّعين ترخيصًا ليكونوا أكثر تجريبية، وهذا شيء نرحب به، يبدو أننا سنحصل على الكثير من هذه الأجهزة المبتكرة في المستقبل أيضًا، حيث يشاع أن Google و Apple قد يشاركا في المعركة في السنوات القليلة المقبلة.