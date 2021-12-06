تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة على "الواتساب".. الرسائل ستختفي؟!

Lebanon 24
06-12-2021 | 10:49
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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج عن طرح ميزة جديدة على تطبيق "واتساب"، تتعلق بالمهلة الزمنية لحذف الرسائل. بحيث يمكن للمستخدم وبشكل تلقائي مسح كل الرسائل عبر "الشات" بعد 24 ساعة أو 7 ايام او 90 يوماً، حسب الإختيار. وعلّق زوكربيرج بالقول: "ليست كل الرسائل بحاجة الى البقاء للأبد".
 
 
وذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن "واتساب" يختبر حالياً خمس مزايا تتعلق بالخصوصية وتحرير الصور وغير ذلك من الإضافات، ومن المرجح أن يتم طرح هذه المزايا خلال مدة أقصاها أشهر معدودة.
 
 
 
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