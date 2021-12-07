ميزة جديدة من "غوغل".. المحافظة على سرية الصور والفيديوهات الحساسة!

قامت "غوغل" في طرح تحديثات رئيسية لخدمة "صور غوغل" (Google Photos) الشهيرة، التي تتيح للمستخدمين أخيرا الحفاظ على سرية بعض الصور.

ويمكن لبعض مستخدمي "صور غوغل" المحظوظين الآن، الوصول إلى ملف سري مخفي داخل خدمة التخزين الشهيرة عبر الإنترنت.

وكشفت شركة "غوغل" في وقت سابق من هذا العام أنها أضافت ميزة Locked Folder للصور، والتي تسمح بتخزين المزيد من الصور الشخصية خلف "طبقة" من الحماية بكلمة مرور.

وهذا يعني أنها مخفية عن العرض في موجز الصور الرئيسي ولا يمكن الوصول إليها دون معرفة رمز فريد تم إعداده بواسطة مالك الحساب.

وأوضحت "غوغل": "يمكنك حفظ الصور ومقاطع الفيديو الحساسة في ملف محمي بقفل شاشة جهازك في تطبيق صور غوغل".

وتابعت الشركة: "لن تظهر العناصر الموجودة في الملف المقفل في شبكة الصور أو الذكريات أو البحث أو الألبومات ولن تكون متاحة للتطبيقات الأخرى على جهازك، التي يمكنها الوصول إلى الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك"

ووقع إضافة هذا التحديث في الأصل إلى هواتف "بيكسل" الخاصة بشركة "غوغل"، ولكن وفقا للفريق في Android Police، فإن بعض هواتف "سامسونغ" و"وان بلس" تحصل الآن أيضا على خيار نشر الصور داخل ملف مغلق.

ولا ينبغي أن يكون هذا مفاجئا لأن "غوغل" أكدت أن المزيد من أجهزة "أندرويد" ستحصل على هذه الميزة قبل نهاية العام.

وفي منشور على "تويتر"، قالت "غوغل": "باستخدام Locked Folder في خدمة صور غوغل، يمكنك إضافة صور إلى مساحة محمية برمز مرور، ولن تظهر أثناء تصفح الصور أو التطبيقات الأخرى على هاتفك. ويتم تشغيل Locked Folder أولا على غوغل بيكسل والمزيد من أجهزة أندرويد على مدار العام".

وإذا كنت أحد أولئك الذين يمكنهم الآن استخدام هذه الميزة، فيمكنك إعدادها عن طريق فتح تطبيق "صور غوغل" والانتقال إلى الصور. ثم اضغط على Library، يليها خيار Utilities، وأخيرا خيار Locked Folder.

وعلى الرغم من أن هذه الميزة متاحة حاليا فقط على نظام "أندرويد"، فقد وعدت "غوغل" أيضا بأنها ستمنح مستخدمي "آيفون" إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة في وقت مبكر من عام 2022.