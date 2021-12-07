سيارة المستقبل الطائرة بسعر 92 ألف دولار (فيديو)

تبحث الشركات دائما عن منتجات جديدة لدخول الأسواق، وسرعان ما أصبحت السيارات الطائرة هي الهدف الكبير التالي.هناك خطط للسيارات التي تطير وتسير على الطريق في نفس الوقت وسيارات الأجرة الطائرة التي ستكون أساس السفر في المستقبل. وشركة "جيتسون" (Jetson) السويدية هي واحدة من هذه الشركات.وتبلغ سرعة سيارة "جيستون ون" (Jetson One) القصوى 100 كيلومتر في الساعة بفضل محركاتها الكهربائية الثمانية التي تولد 102 حصان. ويمكن للسيارة أن تعمل بشكل مستمر لمدة 20 دقيقة.ويمكن أن تقلع السيارة عموديا وتظل محمولة جوا، على الرغم من أن الشركة لا تحدد الارتفاع الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه السيارة، ويمكن التحكم في السيارة باستخدام عصا تحكم ثلاثية المحاور، وهناك ذراع دواسة الوقود لضبط القوة.