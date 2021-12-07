تكنولوجيا وعلوم

سيارة المستقبل الطائرة بسعر 92 ألف دولار (فيديو)

Lebanon 24
07-12-2021 | 10:00
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تبحث الشركات دائما عن منتجات جديدة لدخول الأسواق، وسرعان ما أصبحت السيارات الطائرة هي الهدف الكبير التالي.

هناك خطط للسيارات التي تطير وتسير على الطريق في نفس الوقت وسيارات الأجرة الطائرة التي ستكون أساس السفر في المستقبل. وشركة "جيتسون" (Jetson) السويدية هي واحدة من هذه الشركات.

وتبلغ سرعة سيارة "جيستون ون" (Jetson One) القصوى 100 كيلومتر في الساعة بفضل محركاتها الكهربائية الثمانية التي تولد 102 حصان. ويمكن للسيارة أن تعمل بشكل مستمر لمدة 20 دقيقة.

ويمكن أن تقلع السيارة عموديا وتظل محمولة جوا، على الرغم من أن الشركة لا تحدد الارتفاع الأقصى الذي يمكن أن تصل إليه السيارة، ويمكن التحكم في السيارة باستخدام عصا تحكم ثلاثية المحاور، وهناك ذراع دواسة الوقود لضبط القوة.
 



كما أنها تأخذ أمر السلامة بجدية. فهيكل السيارة مستوحى من نفس التكنولوجيا المستخدمة في سيارات السباق. وقالت الشركة أيضا إنها ستكون قادرة على الطيران حتى لو فقدت محركا.

وهناك وظيفة طوارئ تتحكم في الطائرة، ومستشعر "ليدار" (LiDAR) قادر على تتبع التضاريس لتجنب العوائق، ومزودة بمظلة مع نظام نشر سريع.

وقد تم بالفعل بيع عدد من السيارات لعام 2022، كما أن لديها المزيد من عمليات التسليم المقرر إجراؤها في عام 2023. ويمكن للراغب بالشراء حجز واحدة عبر الإنترنت بإيداع 22 ألف دولار، من ثمنها الذي يبلغ 92 ألف دولار ويتم شحن السيارة كأجزاء مجمعة جزئيا وبالتالي تتطلب منك إكمال تجميعها في المنزل.
 
(الجزيرة)
المصدر: أ.ف.ب - الجزيرة
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