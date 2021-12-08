من أجهزة التعرف على الصوت إلى روبوتات الدردشة الذكية، غيّر الذكاء الاصطناعي حياتنا. لكن كل شيء جيد له أيضًا جانب سلبي، والذكاء الاصطناعي ليس استثناءً من هذه القاعدة. حيث حذرت شخصيات تكنولوجية بارزة من المخاطر التي تلوح في الأفق للذكاء الاصطناعي AI، بما في ذلك ستيفن هوكينغ، الذي قال إنه قد يكون “أسوأ حدث في تاريخ حضارتنا”. وفي هذا الموضوع الجديد عبر موقع عربي تك سنتحدث عن أمور استطاع الذكاء الاصطناعي الوصول إليها وقد تنبأ بخطر كبير قادم على البشرية في قادم الأيام.هذه الأمور هي موجودة فعلًا اليوم وقد، تم تطويرها كافة بواسطة هذه التقنية المبتكرة الحديثة. فلا ننكر فضل الذكاء الاصطناعي على تحسين حياتنا اليوم، ولكن في ذات الوقت هناك جانب أسود لهذه التقنية سينقلنا إلى منحنى لا ندرك مدى خطورته.الدراسة الأكاديمية التي استخدمت الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالإجرامالبحث الأكاديمي هو العمود الفقري للتقدم العلمي والمعرفة. ومع ذلك، يقول البعض إن الباحثين ذهبوا أبعد مما ينبغي عندما استخدمت دراسة أكاديمية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالإجرام من الوجوه. حيث أعلن باحثون من جامعة هاريسبرج في عام 2020 أنهم طوروا برنامجًا للتعرف على الوجه يمكنه التنبؤ بما إذا كان شخص ما سيكون مجرمًا أم لا. يُزعم أن البرنامج يمكن أن يتنبأ من صورة واحدة لوجه بمعدل دقة 80٪ ولا يوجد تحيز عنصري.في مشهد يذكرنا بتقرير الأقلية، أُعلن أن البرنامج قد تم تطويره لمساعدة تطبيق القانون. واستجابة لهذا الإعلان وقع 2425 خبيرا على رسالة حث فيها المجلة على عدم نشر هذه الدراسة أو بحث مشابه في المستقبل. لأن هذا النوع من التكنولوجيا يمكن أن يعيد إنتاج الظلم ويسبب ضررا حقيقيا للمجتمع. رداً على ذلك، أعلنت المؤسسة البحثية Springer Nature أنها لن تنشر البحث، وألغت جامعة Harrisburg البيان الصحفي الذي يلخص الدراسة.ملابس داخلية ذكية من شركة Skiinالابتكارات النسيجية التي تدمج الذكاء الاصطناعي تعني أن هاتفك الذكي ليس الشيء الوحيد الذي يزداد ذكاءً. حيث تعد الملابس الداخلية الذكية من شركة Skiin بجعلك تشعر وكأنك ترتدي ملابسك الداخلية المفضلة أثناء التقاط القياسات الحيوية التي تشمل معدل ضربات القلب والوضعية ودرجة حرارة الجسم الأساسية والموقع والخطوات وغيرها. حيث تقوم المستشعرات المدمجة في الملابس الداخلية بجمع وتحليل بيانات المقاييس الحيوية الخاصة بك باستمرار، مع رؤى متاحة من خلال تطبيق الهاتف الذكي المطابق لـ Skiin. بينما قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتتذكر شحن ملابسك الداخلية كل مساء، فهل كان من الممكن للمصممين وضع المستشعرات في أي مكان آخر على الجسم؟!!.تطبيقات DeepNudeتبدو تقنية Deepfake كمتعة غير ضارة للمستخدم العادي الذي يريد الظهور في مشهد من فيلمه المفضل. ومع ذلك، هناك جانب أكثر قتامة لهذا الاتجاه، حيث ذكرت شركة Deeptrace في عام 2019 أن 96٪ من عمليات التزييف العميق كانت ذات محتوى صريح. ولكن كان DeepNude تطبيقًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي ينتج صورًا واقعية لنساء عاريات بنقرة زر واحدة!!. حيث سيتعين على المستخدمين ببساطة تحميل صورة بالملابس للهدف، وسيقوم التطبيق بإنشاء صورة عارية مزيفة لهم. بعد وقت قصير من إطلاق التطبيق، أعلن منشئه أنه سيحذفه من الإنترنت بسبب رد الفعل الفيروسي. وهذا الأمر يشكل واحدة من أكثر الأمور خطورة عالميًا مما سيهدد النسيج المجتمعي في العالم وستتسبب بالكثير من المشاكل التي لا يُحمد عُقباها.Tay ، روبوت الدردشة النازي من Microsoftفي عام 2016، أصدرت Microsoft روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي باسم Tay على Twitter. تم تصميم Tay للتعلم من خلال التفاعل مع مستخدمي Twitter من خلال التغريدات والصور. في أقل من 24 ساعة، تحولت شخصية تاي من فتاة فضولية من جيل الألفية إلى وحش عنصري ملتهب. في البداية، تم تصميم Tay لتكرار أسلوب الاتصال لفتاة أمريكية مراهقة. ومع ذلك، مع ازدياد شعبيتها، بدأ بعض المستخدمين بتغريد رسائل تحريضية تتعلق بالموضوعات المثيرة للجدل إلى Tay. في إحدى الحالات، غرد أحد المستخدمين ، “هل حدثت المحرقة؟” فأجابه الروبوت: نعم لقد خلقت. في غضون 16 ساعة من صدوره، علقت مايكروسوفت حساب تاي، مشيرة إلى أنه تعرض لهجوم منسق.“سأدمر البشر” مقولة الروبوت صوفياكان Hanson Robotics منشغلاً في تطوير الروبوتات البشرية لعدة سنوات عندما ظهر لأول مرة Sophia في مؤتمر SXSW في مارس 2016. تم تدريب صوفيا على خوارزميات التعلم الآلي لتعلم مهارات المحادثة، وشاركت في العديد من المقابلات التلفزيونية. في أول ظهور علني لها، غادرت صوفيا غرفة مليئة بالمتخصصين في مجال التكنولوجيا مصدومة عندما سألها ديفيد هانسون، الرئيس التنفيذي لشركة Hanson Robotics، عما إذا كانت تريد تدمير البشر، فأجابت، “حسنًا. سأدمر البشر”. في حين أن تعابير وجهها ومهارات الاتصال لديها مثيرة للإعجاب، فلا يمكن التراجع عن هذا الاعتراف القاتل.تجربة جهاز seebotschatتعد أجهزة Google Home مساعدين افتراضيين ممتازين يساعدون في تبسيط حياتك. كان لدى الفريق الذي يقف وراء حساب seebotschat Twitch فكرة رائعة: من خلال وضع جهازي Google Home بجوار بعضهما البعض، وتركهما يتحدثان، وبث النتيجة عبر الإنترنت. حيث جمعت جمهورًا يزيد عن 60.000 متابع وملايين المشاهدات عبر الإنترنت، وكانت النتيجة آسرة، وأحيانًا مخيفة بعض الشيء. حيث انتقلت الأجهزة المستقلة، المسماة فلاديمير وإستراجون، من مناقشة الأمور العادية إلى استكشاف أسئلة وجودية عميقة مثل معنى الحياة.(عربي تك)