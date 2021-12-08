من أجل السلامة... ميزة جديدة من "أوبر"

قالت أوبر في بيان صحفي لها إنها تطلق ميزة التسجيل الصوتي الخاصة بها في ثلاث مدن أميركية في وقت لاحق من هذا الشهر.وفي بداية الرحلة، يمكن للركاب والسائقين تمكين هذه الميزة من خلال النقر على رمز الدرع في مجموعة أدوات الأمان في التطبيق وتحديد “تسجيل الصوت”.وبينما يمكن لكل من الراكبين والسائقين تسجيل الرحلات الفردية، يتوفر للسائقين خيار ترك الميزة قيد التشغيل بينما يسعون بنشاط للحصول على مشاوير.وينبه التطبيق الراكب إذا كان السائق يستخدم هذه الميزة. وأطلقت أوبر التسجيل الصوتي لأول مرة في أمريكا اللاتينية في عام 2019.وهذه الخطوة هي أول ميزة داخل التطبيق توفر توثيقًا صوتيًا للرحلات. وتسمح أوبر للسائقين باستخدام كاميرات القيادة الخاصة بهم لتسجيل المشاوير بأنفسهم إذا كانت القوانين المحلية تسمح بذلك.وبالنسبة لخصوصية الملفات الصوتية، يتم تشفير الملف وتخزينه ضمن أجهزة الراكب والسائق. ولكن لا يمكن لأحد الاستماع إلى الصوت، حتى الشركة.وإذا قرر الراكب أو السائق إرسال تقرير أمان، فيمكنه إرفاق الملف الصوتي. ويفك وكيل أمان أوبر المدرب تشفير التسجيل ويراجعه.وإلى جانب التسجيل الصوتي، تصدر أوبر تنبيهات صوتية بشأن حزام الأمان قريبًا، وفقًا للبيان الصحفي.ويأتي تنبيه حزام الأمان من هاتف السائق، ويتلقى الراكب إشعارًا لتذكيره بارتداء حزام الأمان. وقالت أوبر إن هذه الميزة تكون متاحة في الولايات المتحدة في أوائل عام 2022.وذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أنه بلغ معدل استخدام حزام الأمان 90.3 في المئة في عام 2020.أوبر تعزز أيضًا ميزة RideCheckذكرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أيضًا أنه من بين 22415 من ركاب السيارات الذين قتلوا في عام 2019، لم يكن 47 في المئة منهم يرتدون أحزمة الأمان.قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إنها لم تجد أي تغييرات كبيرة في استخدام حزام الأمان من 2019 إلى 2020.وأعلنت أوبر أيضًا عن تحسينات لميزة RideCheck، التي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2019 لاكتشاف الحوادث والتوقفات الطويلة غير العادية.ويمكن الآن لميزة RideCheck اكتشاف الوقت الذي يسلك فيه سائقو الشركة مسارًا غير متوقع. أو عندما تنتهي الرحلة فجأة قبل الوجهة النهائية. وفي حالة الاكتشاف، يتلقى الركاب والسائقون إشعارًا للتأكد من أن كل شيء آمن.ونشرت أوبر أول تقرير عن السلامة في عام 2019 يبحث في البيانات بين عامي 2017 و 2018. وذلك بعد زيادة الشكاوى من الركاب فيما يتعلق بممارسات السلامة. وتضمنت هذه الملاحظات سلامة السائقين الذين اشتكوا أيضًا إلى الشركة من سلوك الراكب.وأطلقت أوبر ميزات أمان جديدة استجابةً لكل من الركاب والسائقين الذين يواجهون ظروفًا غير آمنة أثناء رحلاتهم. وفي شهر مارس، أعلنت شركة أوبر ومنافستها Lyft أنهما تتشاركان المعلومات حول السائقين الذين ارتكبوا مخالفات خطيرة.