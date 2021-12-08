تكنولوجيا وعلوم

تطور خطير في شركة "فيسبوك - ميتا"... ماذا يحصل؟

Lebanon 24
08-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-894659-637745417511000731.jpg
Doc-P-894659-637745417511000731.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يواجه فيسبوك الذي يُطلق عليه حاليا Meta موجة من عمليات النزوح من قبل كبار المسؤولين التنفيذيين هذا العام حيث تواجه الشركة تدقيقًا تنظيميًا متزايدًا وتحديًا كبيرًا في العلاقات العامة مع ظهور وثائق وتقارير توضح مدى معرفة الشركة بالأضرار التي تسببها خدماتها.

ديبورا ليو الرئيسة السابقة لسوق فيسبوك Marketplace غادرت في شباط لتصبح الرئيس التنفيذي لشركة Ancestry.com كما أعلن ديفيد فيشر الذي كان كبير مسؤولي الإيرادات عن مغادرته في آذار أيضا، كيفن ويل أحد مؤسسي قسم العملات المشفرة للشركة قرر الرحيل.

بالإضافة لذلك، أعلنت رئيسة الإعلانات السابقة في الشركة كارولين إيفرسون أنها ستغادر في حزيران ثم انتقلت لاحقًا إلى تطبيق توصيل البقالة Instacart كما أصبح Fidji Simo الذي كان يتولي قيادة تطبيق فيسبوك، الرئيس التنفيذي لشركة Instacart بعد ترك الشركة هو الآخر في تموز.

استقال مارك دارسي من منصبه كمسؤول إبداعي في آب وفي الشهر التالي قال مايك شروبفر رئيس التكنولوجيا في فيسبوك إنه سيترك الشركة وفي تشرين الثاني أعلن دافيد ماركوس، أحد مؤسسي العملة المشفرة في فيسبوك ورئيس ماسنجر السابق رحيله في نهاية العام.

وأمس، أعلن جوليان كودورنيو رئيس برنامج اتصالات المؤسسات في Workplace على فيسبوك أنه ترك الشركة للتوجه إلى شركة venture capital.

كما يأتي إعلان مغادرة ستان تشودنوفسكي بعد أسبوع واحد من إعلان المغادرة من قبل دافيد ماركوس وكلاهما جاء للعمل على تطبيق ماسنجر بعد العمل معًا في باي بال.

قال تشودنوفسكي "أحب هذه الشركة وهذا الفريق ونتيجة لذلك تبين أن اتخاذ هذا القرار كان من أصعب القرارات في حياتي، ليس لدي أي خطط للتقاعد لكنني أتطلع إلى الحصول على استراحة جيدة لعدة أشهر وقضاء المزيد من الوقت مع أصدقائي ومساعدة الشركات والناس والسفر والقراءة والاستكشاف والتعلم".

وانضم تشودنوفسكي إلى فيسبوك في عام 2015 كرئيس للمنتجات بتطبيق ماسنجر ثم تولى قيادة ماسنجر في 2018 وقال تشودنوفسكي إنه سيبقى في فيسبوك حتى الربع الثاني من عام 2022.

ومن المقرر أن يحل محله اثنان من المديرين التنفيذيين، سوف تتولى Loredana Crisan مسؤوليات تشودنوفسكي فيما يتعلق بتطبيق ماسنجر والرسائل المباشرة على إنستجرام و ماسنجر كيدز بينما سيقود Maher Saba منتجات فيسبوك والتي تشمل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والإجتماعات على فيسبوك التي تتسع لـ 50 شخصًا.
 
(عرب هاردوير)
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2021-12-08
02:00 | 2021-12-08
23:00 | 2021-12-07
16:00 | 2021-12-07
14:00 | 2021-12-07
13:25 | 2021-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website