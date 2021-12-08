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تكنولوجيا وعلوم
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
08-12-2021
|
11:00
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عرفت سيارات Jetta في السنوات الماضية من بين أكثر السيارات عملية واقتصادية في استهلاك الوقود، لكن فولكس فاغن قررت هذا العام جعل هذه السيارة أفضل بكثير من حيث معايير الرفاهية.
وتختلف المركبة الجديدة التي ستطرح تحت اسم Sagitar في بعض الأسواق عن مركبات Jetta السابقة من حيث التصميم بشكل واضح، إذ تغيرت فيها ملامح الواجهات الأمامية والخلفية وأشكال ممتصات الصدمات، وكذلك تصميم المصابيح وتصميم الفتحات الهوائية.
وحصلت السيارة على هيكل أطول من الموجود في مركبات Jetta، جاء بطول 4 أمتار و79 سنتيمترا، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سم، أما قمرتها من الداخل فجهزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وزودت بواجهة قيادة متطورة فيها شاشة تعمل باللمس في منتصفها وشاشة أمام السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية.
وزودتها فولكس فاغن بنظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام لتثبيت السرعة أثناء السفر، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.
وستطرح المركبة بعدة انواع من المحركات، محرك اقتصادي بسعة 1.2 ليتر وعزم 116 حصانا، ومحرك تروبيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 150 حصانا، كما قد تطلق منها نسخ بمحركات هجينة صديقة للبيئة، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.
المصدر: روسيا اليوم
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