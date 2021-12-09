تكنولوجيا وعلوم

متجر تطبيقات أبل يهيمن.. و TikTok الأول!

Lebanon 24
09-12-2021 | 05:00
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وفقًا لـ Sensor Tower، من المتوقع أن يصل إنفاق المستهلكين على عمليات الشراء والاشتراك داخل التطبيقات متجر تطبيقات أبل ومتجر Google Play إلى 133 مليار دولار لعام 2021.

وسيكون هذا مكسبًا بنسبة 19.7٪ على أساس سنوي من 111.1 مليار دولار أنفقها المستهلكون في واجهات متاجر تطبيقات iOS و Android العام الماضي. يعتبر ذلك أقل من المكاسب السنوية التي حققها الجمهور بنسبة 21٪ في عام 2019.


وتتوقع Sensor Tower أن يشهد إنفاق المستهلكين في App Store زيادة بنسبة 17.7٪ على أساس سنوي من 72.3 مليار دولار إلى 85.1 مليار دولار. وربما بسبب انخفاض المبلغ الذي يتم إنفاقه في متجر Google Play، من المفترض أن تكون النسبة المئوية للزيادة على أساس سنوي أعلى بشكل ملموس مما رأيناه في متجر التطبيقات.

وبالنسبة لعام 2021، تتوقع شركة Sensor Tower أن تصل عائدات متجر Google Play Store إلى 47.9 مليار دولار بزيادة 23.5٪ عن العام الماضي البالغ 38.8 مليار دولار.
 
ومن المثير للاهتمام، أنه في عامي 2021 و 2020 سيكون المبلغ الذي يتم إنفاقه في متجر التطبيقات حوالي 1.8 ضعف الإيرادات التي تجمعها جوجل في متجر Play.

كما انه من خلال الجمع بين النشاط في كل من App Store و Google Play Store، يعد TikTok أعلى منتج للإيرادات بين التطبيقات غير المتعلقة بالألعاب. ففي أول 11 شهرًا من العام، حصد تطبيق TikTok أرباح بلغت 2 مليار دولار، بزيادة 67٪ عن 1.2 مليار دولار التي استخدمها التطبيق خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي.
 
(التقنية بلا حدود)
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