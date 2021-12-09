سوق الأجهزة القابلة للارتداء ينمو في الربع الثالث من العام 2021

كشف تقرير IDC ان سوق الأجهزة القابلة للارتداء نما في الربع الثالث من عام 2021 زيادة بنسبة 10٪ تقريبًا عن نفس الفترة من العام الماضي.ويعزى النمو بشكل أساسي إلى أجهزة السماعات (سماعات الرأس وسماعات الأذن)، التي نمت بنسبة 26.5٪ لتستحوذ على ما يقرب من 65٪ من السوق في الربع الثالث. تليها الأجهزة القابلة للارتداء بنسبة 34.7٪.ولكن وفقًا لأرقام IDC، يتحول الطلب ببطء من أساور المعصم إلى الساعات الذكية. إذ يقال إن المستهلكين يبحثون عن أجهزة أكثر قدرة، وقد اقتربت أسعار الساعات من الاساور.واحتلت أبل المركز الأول، على الرغم من اضطرارها إلى دفع Watch Series 7 إلى الربع الرابع بسبب مشكلات التوريد. وانخفض إجمالي أسهمها بنسبة 3.6٪، لكن مبيعات AirPods و Beats حافظت على قوتها.ومع ذلك، استحوذت أبل على أكثر من 53٪ من قيمة الدولار للسوق بأكمله في الربع الثالث.كما احتلت شركة سامسونج المرتبة الثانية بـ 12.7 مليون شحنة في الربع الثالث، بزيادة قدرها 13.8٪ على أساس سنوي، وذلك بسبب مبيعات Galaxy Watch4 القوية.ومن جانب آخر، تدهور وضع شاومي في السوق بنسبة 24٪ تقريبًا مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لاعتمادها على الاساور.وأخيرًا، حصلت العلامة التجارية الهندية Imagine Marketing، والتي تبيع أجهزة BoAt، على المركز الخامس بفضل التسويق القوي والمنتجات ذات الأسعار المعقولة.