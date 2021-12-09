تكنولوجيا وعلوم

قطعة إلكترونية مميزة من Razer لأصحاب الهواتف الذكية (فيديو)

Lebanon 24
09-12-2021 | 23:00
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كشفت عملاقة صناعة الإلكترونيات Razer عن تقنيتها الجديدة التي تحمي الهواتف الذكية من ارتفاع الحرارة أثناء الاستخدام المطول.

وأشارت الشركة عبر مواقعها إلى أن القطعة الإلكترونية الجديدة التي تدعى " Phone Cooler Chroma" هي عبارة عن مروحة تبريد صغيرة هدفها منع ارتفاع حرارة الهواتف أثناء الاستعمال المطول لها أو أثناء تشغيل الألعاب على تلك الأجهزة.
 
 
 
وتأتي المروحة الجديدة بسبع شفرات بلاستيكية صغيرة تؤمن 6400 دورة في الدقيقة، وصممت هذه الشفرات لتصدر أقل قدر من الضوضاء أثناء دورانها، ووضعت في هيكل صغير الحجم يمكن أن يثبت مغناطسيسيا مع هواتف آيفون عبر MagSafe، كما يمكن أن يثبت على هواتف أندرويد عبر زاويتين متحركتين صغيرتين توضعان حول إطار هيكل الهاتف الجانبيتين.
 
وتؤمن هذه المروحة إضاءة مميزة عبر 12 وحدة LED، كما يمكن التحكم بألوان الإضاءة عبر برنامج خاص يصلها بالهاتف عبر البلوتوث، وتأتي مع كابل بطول 1.5 م، ومنفذ USB-C، أما سعرها فـ 59.99 دولارًا.
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