تكنولوجيا وعلوم

موقع جديد لنتفليكس... ما هو هدفه؟

Lebanon 24
10-12-2021 | 02:00
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أطلقت خدمة نتفليكس موقعًا إلكترونيًا جديدًا يسمى "Tudum" والذي سوف يعرض أخبارا للمشتركين حول التجديدات ومواعيد اطلاق المسلسلات والأفلام بجانب معلومات إضافية وحصرية عن المحتوى المرئي الخاصة بالخدمة.

وتقوم خدمة البث الشهيرة بتسويق موقع الويب باعتباره مكانًا لاكتشاف المزيد حول ما توفره نتفليكس للحصول على تجربة أكثر تنظيمًا ويمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إلى موقع الويب باستخدام حساب نتفليكس الخاص بهم.

 تقول Netflix إن موقع الويب الجديد لا يزال حاليًا في أيامه الأولى وتخطط خدمة البث لمواصلة بنائه وتطويره وتحسينه وإضافة ميزات جديدة في المستقبل.

وموقع Tudum سيقدم محتوى إضافي حتى يتمكن المستخدمين من التعمق واستكشاف الأماكن الفعلية لأفلامهم المفضلة ومسلسلاتهم التي يحبونها مثل أماكن تصوير The Witcher وما إذا كان مسلسل Maid يستند إلى قصة حقيقية أم لا.

كما سوف يضم موقع الويب الجديد من نتفليكس، مقابلات حصرية وتفاصيل عن العروض ومعلومات حول المحتوى المشهور على النظام الأساسي وقسم الأخبار الرائجة وتفاصيل حول العروض القادمة.

وسبب تسمية الموقع بـ Tudum لأنه على اسم الصوت الذي يسمعه المستخدمون عند الضغط على "تشغيل" بخدمة البث كما أنه على إسم حدثها الإفتراضي العالمي الخاص بمعجبينها والذي أقيم في سبتمبر من هذا العام 2021.

أخيرا، يمكن الوصول إلى موقع الويب الجديد الآن في جميع أنحاء العالم ولكنه متاح حاليًا باللغة الإنجليزية فقط ومن غير المعروف ما إذا كانت خدمة نتفليكس تخطط لإطلاق موقع الويب بمزيد من اللغات ولكن سيكون رائعا استكشاف المزيد عن المسلسل أو الفيلم المفضل لديك.
 
(عرب هاردوير)
 
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