تكنولوجيا وعلوم

هذا ما تخطط له ادارة انستغرام!

Lebanon 24
09-12-2021 | 23:41
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بعد 5 سنوات تقريبًا من قتل ميزة عرض المحتوى وفقًا للخط الزمني للمنشورات، بدأت انستغرام بالعمل على طريقة لإعادة الآلية السابقة للمستخدمين من جديد.

ووفقًا لما نشره مدير انستغرام، آدم موسيري، فإن الشركة بدأت منذ عدة أشهر العمل على توفير خيارات أكثر للمستخدمين تسمح لهم بعرض المحتوى بالطريقة التي يفضلونها، حيث يؤمن بأن هذه الخيارات يجب أن تتاح للمستخدمين للتحكم بالمحتوى الذي يظهر أمامهم.

كانت انستغرام قد قدمت قبل 5 سنوات طريقة مختلفة لعرض المحتوى وفقًا للتفاعل والاهتمامات، ما يسمح لها بخلق تفاعل أكبر على المنصة باستمرار بين المستخدمين، وقامت معها بإلغاء طريقة عرض المحتوى حسب الخط الزمني، ما يعني عدم وجود خيار لمعرفة أحدث المنشورات على التطبيق من المستخدمين.

لكن مع الخطة الجديدة، فإن انستغرام ترغب بتوفير خيارات للتحكم بظهور المحتوى على تطبيقها للمستخدمين سواء بالنظام المتبع حاليًا أو وفقًا للخط الزمني، بطريقة شبيهة لما تقدمه تويتر من خيارات.
 
(عالم التقنية)
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