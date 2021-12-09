20
o
بيروت
21
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
هذا ما تخطط له ادارة انستغرام!
Lebanon 24
09-12-2021
|
23:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد 5 سنوات تقريبًا من قتل ميزة عرض المحتوى وفقًا للخط الزمني للمنشورات، بدأت انستغرام بالعمل على طريقة لإعادة الآلية السابقة للمستخدمين من جديد.
ووفقًا لما نشره مدير انستغرام، آدم موسيري، فإن الشركة بدأت منذ عدة أشهر العمل على توفير خيارات أكثر للمستخدمين تسمح لهم بعرض المحتوى بالطريقة التي يفضلونها، حيث يؤمن بأن هذه الخيارات يجب أن تتاح للمستخدمين للتحكم بالمحتوى الذي يظهر أمامهم.
كانت انستغرام قد قدمت قبل 5 سنوات طريقة مختلفة لعرض المحتوى وفقًا للتفاعل والاهتمامات، ما يسمح لها بخلق تفاعل أكبر على المنصة باستمرار بين المستخدمين، وقامت معها بإلغاء طريقة عرض المحتوى حسب الخط الزمني، ما يعني عدم وجود خيار لمعرفة أحدث المنشورات على التطبيق من المستخدمين.
لكن مع الخطة الجديدة، فإن انستغرام ترغب بتوفير خيارات للتحكم بظهور المحتوى على تطبيقها للمستخدمين سواء بالنظام المتبع حاليًا أو وفقًا للخط الزمني، بطريقة شبيهة لما تقدمه تويتر من خيارات.
(عالم التقنية)
الأكثر قراءة
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
Lebanon 24
3 أبراج سيصبحون من الأثرياء عام 2022.. هل أنت من بينهم؟
08:00 | 2021-12-09
09/12/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
Lebanon 24
خبر سار الى اللبنانيين... في الأعياد الكهرباء 24/24
05:56 | 2021-12-09
09/12/2021 05:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
Lebanon 24
"إبنتي لا تستمع إليّ"... هكذا ودعت الأمير حياة ارسلان ابنتها الأميرة ديالا
10:10 | 2021-12-09
09/12/2021 10:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ بدولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
Lebanon 24
ارتفاع ملحوظ بدولار السوق الموازية عصراً.. اليكم التسعيرة
09:45 | 2021-12-09
09/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار المصارف بـ8000 ليرة بدلاً من 3900.. قرار هام من مصرف لبنان
Lebanon 24
دولار المصارف بـ8000 ليرة بدلاً من 3900.. قرار هام من مصرف لبنان
07:12 | 2021-12-09
09/12/2021 07:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2021-12-10
موقع جديد لنتفليكس... ما هو هدفه؟
23:00 | 2021-12-09
قطعة إلكترونية مميزة من Razer لأصحاب الهواتف الذكية (فيديو)
16:00 | 2021-12-09
عملية احتيال مخادعة على "أندرويد" تسرق أموالك ببساطة "عبر مكالمة هاتفية"!
14:00 | 2021-12-09
خبر سار.. بإمكانك الآن إجراء مكالمات صوت وصورة عبر "جيميل"
11:00 | 2021-12-09
"بي سنتوري بي".. اكتشاف كوكب عملاق بموقع مفاجئ
08:00 | 2021-12-09
سوق الأجهزة القابلة للارتداء ينمو في الربع الثالث من العام 2021
فيديو
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
10/12/2021 10:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 10:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تكشف عن سيارة "Jetta" الجديدة والاقتصادية! (فيديو)
11:00 | 2021-12-08
10/12/2021 10:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact