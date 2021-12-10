تكنولوجيا وعلوم

وداعًا Alexa.com … إليكم ما قررته أمازون!

Lebanon 24
10-12-2021 | 08:00
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عند ذكر اسم أليكسا مرافقًا لاسم أمازون في أي مكان، فإن التفكير يذهب مباشرة إلى المساعد الصوتي الخاص بالشركة مع الانتشار الكبير الذي يحظى به في العالم والمنطقة العربية مؤخرًا مع إطلاقه باللغة العربية بلهجة خليجية في المملكة العربية السعودية في الأيام الماضية، بجانب توفره باللغة الإنجليزية. لكن هذا الاسم قبل ذلك كانت توفره الشركة مع موقعها لتصنيف المواقع وترتيبها Alexa.com.

يُعد موقع Alexa.com الخيار الأبرز للجمهور لمعرفة ترتيب المواقع ومعدل زياراتها في العالم رغم تراجع الاهتمام في هذه الأمور في السنوات الماضية، كما يوفر خيارات مختلفة لمساعدة أصحاب المواقع بالحصول على تحليلات خاصة بمواقعهم وخدمات تحسين نتائج البحث SEO وغيرها من المعلومات المفيدة، لكن هذا الموقع في طريقه للتوقف العام المقبل.

سيظهر للجمهور الآن عند فتح موقع Alexa.com رسالة في الأعلى تفيد بتوقف الموقع بتاريخ 1 ايار 2022 رسميًا، أي بعد نحو 25 سنة كاملة على إطلاقه، حيث تم تدشينه في عام 1996 عن طريق برويستر كاهل وبروس غيليات، الذين استلهما الاسم من مكتبة الإسكندرية العظمى للأسرة البطلمية الفرعونية.

وقامت أمازون عند بداياتها بالاستحواذ على الخدمة في عام 1999 مقابل 250 مليون دولار أميركي على شكل أسهم في الشركة الأم، لتبدأ معها مرحلة النمو والتوسع لتقديم خدمات أخرى عن تصنيف المواقع وخدمات البحث عبر محركات البحث.

سيكون بإمكان المستخدمين المسجلين الدخول إلى حسابتهم والاستمرار بالاستفادة من الخدمة حتى الأول من ايار القادم، بعدها لن يتمكنوا للوصول إلى بياناتهم سوى لتصديرها إلى خارج الموقع على شكل بيانات خارجية للاستفادة منها لاحقًا.

يُشار ان أمازون لم تفصح عن السبب الذي دفعها لإغلاق خدمة أليكسا لترتيب المواقع، لكن من الممكن أن تراجع الاهتمام بترتيب الموقع بين جمهور الإنترنت كان له التأثير الأبرز.
 
(عالم التقنية)
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