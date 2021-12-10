تكنولوجيا وعلوم

هواتف "أندرويد" تحتوي على إشارة سرية تكشف عن تعرض المستخدم للتجسس!

Lebanon 24
10-12-2021 | 11:00
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تحذر "غوغل" الملايين من مستخدمي "أندرويد" من احتمال تجسس التطبيقات عليهم. وكشفت عن ميزة جديدة تعمل على تنبيه المستخدمين عند تنشيط الميكروفون أو الكاميرا.

وتتشابه هذه الميزة للغاية مع التحذير الموجود بالفعل على أجهزة "آيفون" التابعة لشركة "آبل".

وتمت إضافة ميزة"غوغل" إلى الهواتف في آخر تحديث لنظام "أندرويد 12". لذلك، إذا لم تحصل على هذا التحديث، فلن تتمكن من رؤيتها.

وتظهر الميزة الجديدة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، حيث يمكنك أن ترى أيقونة الكاميرا أو الميكروفون عندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى أي منهما على التوالي.

وتمنع الميزة التطبيقات من الاستماع خلسة، أو حتى المشاهدة من خلال الكاميرا.

ويمكن أيضا الاطلاع على سجل دائم للتطبيقات التي يمكنها الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون أو الموقع، ومتى، حيث أن هذه المعلومات متاحة في لوحة معلومات الخصوصية الجديدة داخل الإعدادات.

ومن الممكن الآن أيضا إلغاء تنشيط الميكروفون والكاميرا بالكامل عبر الهاتف بالكامل في الإعدادات السريعة.

ويجدر بنا أن نتذكر أن رؤية هذه الرموز لا يعني حدوث أي شيء شائن. ففي بعض الأحيان، يحتاج التطبيق حقا إلى استخدام الكاميرا، مثل "إنستغرام".

ولكن إذا لاحظت أن الكاميرا الخاصة بك يتم استخدامها من قبل تطبيق غريب، فقد يعني ذلك أنه يتم التجسس عليك.

واكتشف خبراء الإنترنت عددا لا يحصى من التطبيقات التي تمكنت من الوصول بشكل غير لائق إلى الكاميرا على هواتف "أندرويد".

لذا تأكد من أنك تستخدم "أندرويد 12"، وأن تظل حذرا من أي برامج ضارة.

وإذا كنت تشك في حدوث شيء ما، فيجب عليك التحقق من أذونات التطبيق في الإعدادات.

ويمكنك رفض وصول تطبيقات معينة إلى الميكروفون أو الكاميرا، على سبيل المثال. وإذا كنت قلقا، فيمكنك حذف التطبيق تماما.
المصدر: روسيا اليوم
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