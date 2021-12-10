16
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
رصد انفجار نجمي "غير مسبوق"... وهذا تأثيره لو حدث على الشمس
Lebanon 24
10-12-2021
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "سكاي نيوز عربية": رصد علماء انفجارًا ضخمًا على سطح نجم بعيد، أقوى بـ10 مرات من أقوى انفجار رصد من قبل.
وحسب دراسة أجريت في جامعة كولورادو الأميركية ونشرت في مجلة "نيتشر أسترونومي"، فإن الانفجار المرصود مؤخرًا لو حدث على الشمس لتسبب في فوضى عارمة بشبكات الطاقة على الأرض، وأخل بإشارات برامج الملاحة.
وحدث الانفجار على سطح النجم "إي كي دراكونيس" الذي يبعد عن الأرض نحو 111 سنة ضوئية، ويتشابه مع الشمس في الحجم تقريبًا لكنه أصغر منها عمرًا بكثير.
وقدر العلماء الكتلة المنطقة من النجم نتيجة الانفجار بحوالي 4 مليارات كيلوغرام من المواد الحارقة، وهي تفوق بـ10 مرات أكبر كتلة مسجلة انطلقت من نجم شبيه بالشمس.
ويقول الخبراء إن حدوث هذا الانفجار على الشمس ممكن من الناحية النظرية، لكن احتمالات ذلك ضعيفة، حيث يمكن أن يقع مرة كل عدة آلاف من السنين.
وحسب يوتا نوتسو، عالم الفيزياء الفلكية في جامعة كولورادو وأحد مؤلفي الورقة البحثية، فإن هذا الانفجار أكبر بكثير من تلك التي يرصدها العلماء على سطح الشمس.
وقال نوتسو إن مثل هذه الانفجارات ربما كانت أكثر شيوعًا في السنوات الأولى من نشأة النظام الشمسي، علمًا أن عمر شمسنا يبلغ نحو 4.6 مليار سنة.
ويرى عالم الفيزياء أن هذه الانفجارات لعبت دورًا في تشكيل كواكب المجموعة الشمسية، لا سيما تلك القريبة من الشمس.
وتحدث هذه الانفجارات بشكل مفاجئ على أسطح النجوم، حيث تنطلق كتل ضخمة منها إلى أعماق الفضاء.
(سكاي نيوز عربية)
الأكثر قراءة
انفجار كبير يهزّ مدينة صور.. مستودع يؤدي إلى كارثة والمشاهد مُرعبة (فيديو)
Lebanon 24
انفجار كبير يهزّ مدينة صور.. مستودع يؤدي إلى كارثة والمشاهد مُرعبة (فيديو)
14:26 | 2021-12-10
10/12/2021 02:26:16
Lebanon 24
Lebanon 24
3 أبراج ستحصل على ترقية وزيادة راتب في العام 2022... هل أنت منها؟
Lebanon 24
3 أبراج ستحصل على ترقية وزيادة راتب في العام 2022... هل أنت منها؟
03:00 | 2021-12-10
10/12/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم الحمل.. مواليد 4 أبراج وأمنيات منسية تتحقق في بداية 2022
Lebanon 24
بينهم الحمل.. مواليد 4 أبراج وأمنيات منسية تتحقق في بداية 2022
10:10 | 2021-12-10
10/12/2021 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقلبات واضطرابات ومواجهات.. اليكم أبرز توقعات ماغي فرح للعام 2022 (فيديو)
Lebanon 24
تقلبات واضطرابات ومواجهات.. اليكم أبرز توقعات ماغي فرح للعام 2022 (فيديو)
00:30 | 2021-12-10
10/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يدفع اللبنانيين لعدم بيع الدولار.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ يدفع اللبنانيين لعدم بيع الدولار.. ما هو؟
12:34 | 2021-12-10
10/12/2021 12:34:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2021-12-10
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2021-12-10
هواتف "أندرويد" تحتوي على إشارة سرية تكشف عن تعرض المستخدم للتجسس!
08:00 | 2021-12-10
وداعًا Alexa.com … إليكم ما قررته أمازون!
05:00 | 2021-12-10
زيادة أسعار الشحن ترفع من سعر الأجهزة الالكترونية!
02:00 | 2021-12-10
موقع جديد لنتفليكس... ما هو هدفه؟
23:41 | 2021-12-09
هذا ما تخطط له ادارة انستغرام!
فيديو
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة رباعية دفع متطوّرة تغزو أسواق العالم... تعرفوا إليها (فيديو)
16:00 | 2021-12-10
11/12/2021 00:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Mini" تغزو الأسواق العالمية بسيارتها الكهربائية الجديدة! (فيديو)
16:00 | 2021-12-08
11/12/2021 00:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
Lebanon 24
عبير نعمة في أغنية رومانسيّة ميلاديّة بعنوان "الميلاد الجايي"
11:00 | 2021-12-08
11/12/2021 00:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact