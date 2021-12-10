تكنولوجيا وعلوم

ميزات إضافية من "إنستغرام" لحماية الأطفال من الإدمان على الإنترنت

Lebanon 24
10-12-2021 | 23:00
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أعلن رئيس شبكة "إنستغرام"، آدم موسيري، مؤخرًا أن تطبيق الشبكة سيحصل على ميزات جديدة لحماية الأطفال من الاستخدام المفرط للإنترنت.

وتبعًا لموسيري بداية العام القادم ستظهر في تطبيق "إنستغرام" ميزات "الرقابة الابوية" الجديدة، والتي ستسمح للآباء بمعرفة كم من الوقت يقضيه أطفالهم في الشبكة الاجتماعية يوميًّا، كما سيكون بإمكانهم تحديد فترة زمنية معينة يومية لاستخدام الطفل للتطبيق.

كما أعلنت "إنستغرام" عن ميزة Take a Break والتي ستذكرالمستخدمين الصغار بضرورة أخذ استراحة عند الاستخدام المطول للتطبيق، وباتت هذه الميزة متوفرة حاليًّا في نيوزلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيرلندا، ومن المفترض أن تصل بقية بلدان العالم مطلع العام القادم.
 
 
كما سيحصل "إنستغرام" أيضًا على ميزة تمنع الأشخاص غير الموجودين كأصدقاء في حسابات الأطفال والمراهقين من التعليق على منشورات هذه الفئة من المستخدمين، وذلك لحماية الأطفال من التعليقات المؤذية أحيانا.

وتختبر "إنستغرام" ميزة جديدة أيضًا يمكن من خلالها حذف الإعجابات والتعليقات القديمة على التطبيق بصورة جماعية.
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