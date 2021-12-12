أبل ترفض إدراج ألعاب Xbox داخل متجر التطبيقات الخاص بها

في العام الماضي، بينما كانت مايكروسوفت تستعد لتحويل خدمة Xbox Game Pass التي تحظى بشعبية كبيرة إلى خدمة “نتفليكس للألعاب”، كانت تتفاوض بشكل خاص مع شركة أبل للحصول على الخدمة على أجهزة آيفون.وهذا وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني بين نائب رئيس تطوير الأعمال بشركة مايكروسوفت لوري رايت والعديد من موظفي أبل، والتي تم اكتشافها ونشرها من قبل موقع The Verge.وعلى الرغم من أن مايكروسوفت عرضت إحضار ألعاب Xbox الرئيسية إلى متجر تطبيقات أبل، إلا أن أبل على ما يبدو لم تتزحزح ورفضت السماح للخدمة في متجر التطبيقات بأي شكل من الأشكال.وقال كريم شودري، رئيس خدمة ألعاب Xbox السحابية: “لقد حرصنا ان يهدف اقتراحنا لتقديم الألعاب من خلال التطبيقات الفردية إلى الامتثال لسياسات App Store”.وأضاف: “لكنه تم رفضه من قبل شركة أبل بناءً على طلبنا بأن يكون هناك تطبيق واحد لخدمة البث لدعم تطبيقات الألعاب الفردية.”وعلى صعيدًا آخر، قالت شركة أبل في بيان: “للأسف، اقترحت مايكروسوفت إصدارًا من [Game Pass] لا يتوافق مع إرشادات مراجعة متجر التطبيقات الخاص بنا، وتحديداً شرط استخدام الشراء داخل التطبيق لإلغاء قفل الميزات أو الوظائف الإضافية داخل تطبيق.”