تكنولوجيا وعلوم

"ناسا" تنشر صورة جديدة رائعة من المريخ

Lebanon 24
12-12-2021 | 08:00
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نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، صورة جديدة رائعة لكوكب المريخ تلقتها من مسبار "برسفيرنس".

والتقطت الصورة، التي تظهر نظرة أكثر شمولا على الكوكب الأحمر، بواسطة عدسات كاميرات التوجيه لمركبة "برسفيرنس"، التي وصلت لسطح المريخ كخامس مركبة تابعة لـ"ناسا".

وتجري المركبة بحثا عن أي علامات للحياة وتجمع عينات لدراسة المريخ بشكل معمق أكثر، من قبل العلماء على الأرض.


المصدر: روسيا اليوم
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