تكنولوجيا وعلوم

تقارير تكشف عن مخطط لنقل ألعاب "بلاي ستيشن" إلى الهواتف الذكية

Lebanon 24
12-12-2021 | 14:00
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كشفت تقارير أن شركة "سوني" اليابانية تخطط لنقل ألعاب الفيديو الخاصة بجهازها الشهير ‏‏"بلاي ستيشن" إلى الهواتف الذكية.‏
وجاء في وثيقة دعوى قضائية من شركة "إيبيك غيمز" ضد شركة "آبل" الأمريكية، والتي حصل عليها موقع "ذا فيرج"، أن صانعة هواتف "آيفون" علمت أن شركة "سوني" كانت تخطط لتوفير ألعاب "بلاي ستيشن" على الهاتف الذكي في عام 2017.
وذكرت الدعوى أيضا أنه يتم بث أكثر من 450 لعبة خاصة بـ"بلاس ستيشن 3"، ليعقبها ألعاب خاصة بـ"بلاي ستيشن 4".
يشار إلى أن شركة "سوني" مازالت لا تبث ألعاب "بلاي ستيشن" لأصحاب الهواتف الذكية.
لكن تقارير أخرى تزعم أنه من المقرر إصدار هجين من خدمات تدعى "PlayStation Now" و"PlayStation Plus" في ربيع عام 2022، بيد أن الشائعات ذات الصلة لم تذكر الانتشار إلى الهاتف الذكي.
وقد يكون السبب وراء تأخر "سوني" في توفير ألعاب "بلاي ستيشن" على الهاتف الذكي حتى الآن هو رفضها لاختبار سياسات شركة "آبل"، التي تحظر بشكل فعال تطبيقات الألعاب السحابية، فضلا عن مواجهتها تحديات تقنية مثل موائمة بعض ألعاب الفيديو مع الشاشات التي تعمل باللمس.
المصدر: سبوتنيك
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