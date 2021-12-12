ما هي منصة Trello.. وكيف تعمل؟





وتعتبر منصة Trello إحدى منصات العمل عن بعد، والتي تم تصميمها لتوزيع العمل على الموظفين الموجودين في الشركات.



كما يمكنك استخدامها للشركات التي تعمل محليًا وعبر مقراتها، حيث تساعد على توزيع الوظائف بشكل بصري جميل يمكن الوصول إليه بسهولة.



وتعتمد المنصة في جوهرها على مبدأ Kanban لإدارة المشاريع، وهي توفر للمديرين والموظفين معًا طريقة سهلة لعرض المشاريع منذ بدايتها.



المكونات الأساسية لمنصة Trello

تتكون منصة Trello بشكل رئيسي من مجموعة من البطاقات والقوائم ولوحات العمل. حيث تضم كل لوحة عمل مجموعة من القوائم وكل قائمة تضم مجموعة من البطاقات التي تحتوي على الوظائف التي يجب إكمالها مع أي تعليقات خاصة بها. تمتلك منصة Trello أكثر من 50 مليون مستخدم حول العالم، ويعتبرها الكثيرون بوابة النجاح في بيئة العمل عن بعد.وتعتبر منصة Trello إحدى منصات العمل عن بعد، والتي تم تصميمها لتوزيع العمل على الموظفين الموجودين في الشركات.كما يمكنك استخدامها للشركات التي تعمل محليًا وعبر مقراتها، حيث تساعد على توزيع الوظائف بشكل بصري جميل يمكن الوصول إليه بسهولة.وتعتمد المنصة في جوهرها على مبدأ Kanban لإدارة المشاريع، وهي توفر للمديرين والموظفين معًا طريقة سهلة لعرض المشاريع منذ بدايتها.المكونات الأساسية لمنصة Trelloتتكون منصة Trello بشكل رئيسي من مجموعة من البطاقات والقوائم ولوحات العمل. حيث تضم كل لوحة عمل مجموعة من القوائم وكل قائمة تضم مجموعة من البطاقات التي تحتوي على الوظائف التي يجب إكمالها مع أي تعليقات خاصة بها.





وتستطيع تقسيم هذه البطاقات والقوائم بأي طريقة ترغب بها، سواء كانت قوائم لوظائف تمت بالفعل أو وظائف مازلت قيد التنفيذ.



ويمكنك أن ترفق أي معلومات أو ملفات ترغب بها مع أي بطاقة موجودة في التطبيق. ويعني ذلك إرفاق الملفات النصية أو الصور أو حتى ملفات من منصات أخرى.



وتستطيع استخدام Trello مع المنصات الأخرى مثل Slack أو Gmail عبر مجموعة من الإضافات التي تتيحها الشركة لك.



ويضم التطبيق مجموعة من الاستخدامات المتنوعة لأدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة فيه، وتعمل هذه الأدوات على نقل البطاقات وإضافة التعليقات وتحديث حالتها بشكل تلقائي دون تدخل المستخدم لتوفر عليه الوقت.



تسعير المنصة ويمكنك إضافة المستخدمين المختلفين إلى أي وظيفة ترغب فيها وخاصة بأي بطاقة تمتلكها، كما يمكنك إضافة موعد نهائي لتسليم الوظيفة.وتستطيع تقسيم هذه البطاقات والقوائم بأي طريقة ترغب بها، سواء كانت قوائم لوظائف تمت بالفعل أو وظائف مازلت قيد التنفيذ.ويمكنك أن ترفق أي معلومات أو ملفات ترغب بها مع أي بطاقة موجودة في التطبيق. ويعني ذلك إرفاق الملفات النصية أو الصور أو حتى ملفات من منصات أخرى.وتستطيع استخدام Trello مع المنصات الأخرى مثل Slack أو Gmail عبر مجموعة من الإضافات التي تتيحها الشركة لك.ويضم التطبيق مجموعة من الاستخدامات المتنوعة لأدوات الذكاء الاصطناعي المتاحة فيه، وتعمل هذه الأدوات على نقل البطاقات وإضافة التعليقات وتحديث حالتها بشكل تلقائي دون تدخل المستخدم لتوفر عليه الوقت.تسعير المنصة