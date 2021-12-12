سبب جديد يمنعك من الترقية إلى ويندوز 11

قد يكون ويندوز 11 هو أحدث ترقية مليئة بالميزات الجديدة من مايكروسوفت، لكن تحذيرًا جديدًا قد يمنع الملايين من الترقية إلى نظام التشغيل الجديد.أبلغ العديد من المستخدمين الذين انتقلوا بالفعل إلى نظام التشغيل الجديد ويندوز 11 عن مشكلة متعلقة بمحركات أقراص SSD لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، ويبدو أن الخلل له تأثير كبير على السرعة الإجمالية للجهاز. وفي بعض الحالات يكون الأمر سيئًا للغاية، ويقول المستخدمون إن أداء أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم قد انخفض إلى النصف تقريبًا مقارنةً بنظام التشغيل القديم ويندوز10.ونشر أحد المستخدمين رسالة على صفحة مايكروسوفت قال فيها "يقدم ويندوز11 45% فقط من سرعة الكتابة العشوائية في Nvme SSD وتم دعم هذه الرسالة من خلال صورة اختبار أداء تُظهر وقتًا أقل بكثير للقراءة والكتابة عند استخدام ويندوز 11 مقارنة بنظام ويندو 10 على نفس جهاز الكمبيوتر.ورداً على ذلك قال مستخدم آخر " لدي مشكلة مماثلة مع، فالقراءة والكتابة المتسلسلة عادية إلى حد كبير مثل ويندوز 10 وحتى القراءات العشوائية، ولكن عمليات الكتابة العشوائية IOPS تنخفض إلى النصف".ويبدو أن هذه المشكلة تؤثر بشكل أساسي على بعض محركات أقراص الحالة الثابتة NVMe التي تستخدم غالبًا في أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب.ومع ذلك، من المؤكد أن هذه المشكلة تقلق عددًا كبيرًا من مستخدمي ويندوز، كما أن مايكروسوفت مهتمة بوضوح بالتقارير التي تشير إلى أن الشركة الأمريكية تبحث بالفعل في المشكلات التي ظهرت في ويندوز11، ومن المتوقع أن تصدر إصلاحًا في أسرع وقت ممكن، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.