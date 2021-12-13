تكنولوجيا وعلوم

خبر سارّ عن أسعار الهواتف القابلة للطي

Lebanon 24
13-12-2021 | 02:00
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تعد الهواتف القابلة للطي واحدة من أشهر التصميمات الناشئة في عالم الهواتف الذكية، لكن شريحة صغيرة فقط من الأشخاص تستطيع تحمل تكاليفها لأن الأسعار تتجاوز تكاليف الهاتف الرئيسي العادي، لكن الآن مع زيادة انتشار الشاشة القابلة للطي، قد يتم تسعير الهواتف القابلة للطي أخيرًا بشكل مشابه للهواتف المتطورة العادية، وفقًا لتقرير صادر عن Tipster Digital Chat Station.
 
ويدعي التقرير أن الهواتف القابلة للطي ذات المفصلات الأفقية سيتم تسعيرها بشكل مشابه للهواتف المتطورة العادية، لذلك في جميع الاحتمالات، سنرى مجموعة من الهواتف الأفقية الجديدة القابلة للطي العام المقبل.
 
ووفقًا لبحوث Counterpoint، ستنمو شحنات الهواتف القابلة للطي بمقدار 10x بحلول عام 2023، وغني عن القول أن خفض الأسعار سيكون عاملاً رئيسياً في دفع هذا النمو، ومع ذلك، فإن الهواتف الرأسية القابلة للطي ستكون أكثر تكلفة من الهواتف الأفقية، والسبب هو أنها توفر المزيد من العقارات المعروضة على الشاشة.
المصدر: اليوم السابع
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