تكنولوجيا وعلوم

خدمة جديدة من Outlook.. اعرف مميزاتها

Lebanon 24
13-12-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-896332-637749746891930888.jpg
Doc-P-896332-637749746891930888.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حدثت شركة مايكروسوفت الرموز في Outlook على الويب، حيث إنهم يستبدلون أيقونة مجموعات Microsoft 365 التي تظهر ضمن قسم المجموعات في جزء التنقل الأيسر بمظهر جديد، وحاليًا، يتم تمثيله بأيقونة مجلد ولكن من الآن فصاعدًا، سيتم استبداله برمز المجموعات. سيؤدي تغيير الرمز هذا إلى تحقيق الاتساق المرئي بين تطبيق Outlook على الويب وتطبيق Outlook Desktop.
 
وسيؤثر هذا التغيير على المستخدمين في تطبيق Outlook on Web، وتتوقع Microsoft أن يتم طرح التغيير في منتصف ديسمبر ويكتمل بحلول أواخر يناير 2022.
 
كما وفرت مايكروسوفت القدرة على اختيار الطريقة التي ترغب في مشاركة الصور بها من خلال Outlook لنظام التشغيل أندرويد، وللأسف، هذه هي الميزة الجديدة الوحيدة التي تحصل عليها في التحديث.
 
وعلى جانب آخر أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن إطلاق نسخة اختبارية جديدة من أنظمة windows 11، استعدادًا لإطلاق النسخة النهائية قريبًا وفقًا لما نقلته RT.
 
وتبعًا للخبراء في مايكروسوفت فإن أنظمة windows 11 ستحسن من أداء الحواسب بشكل ملحوظ، كما ستقلل من معدلات استهلاك الطاقة في معالجات هذه الأجهزة وذواكر وصولها العشوائية، فضلاً عن أنها ستتوافق مع شريحة واسعة من الأجهزة التي قد تعمل بمكونات قديمة نوعًا ما.
 
المصدر: اليوم السابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2021-12-13
02:00 | 2021-12-13
23:00 | 2021-12-12
16:00 | 2021-12-12
14:00 | 2021-12-12
11:00 | 2021-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website