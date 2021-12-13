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© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
خدمة جديدة من Outlook.. اعرف مميزاتها
Lebanon 24
13-12-2021
|
08:00
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حدثت شركة مايكروسوفت الرموز في Outlook على الويب، حيث إنهم يستبدلون أيقونة مجموعات Microsoft 365 التي تظهر ضمن قسم المجموعات في جزء التنقل الأيسر بمظهر جديد، وحاليًا، يتم تمثيله بأيقونة مجلد ولكن من الآن فصاعدًا، سيتم استبداله برمز المجموعات. سيؤدي تغيير الرمز هذا إلى تحقيق الاتساق المرئي بين تطبيق Outlook على الويب وتطبيق Outlook Desktop.
وسيؤثر هذا التغيير على المستخدمين في تطبيق Outlook on Web، وتتوقع Microsoft أن يتم طرح التغيير في منتصف ديسمبر ويكتمل بحلول أواخر يناير 2022.
كما وفرت مايكروسوفت القدرة على اختيار الطريقة التي ترغب في مشاركة الصور بها من خلال Outlook لنظام التشغيل أندرويد، وللأسف، هذه هي الميزة الجديدة الوحيدة التي تحصل عليها في التحديث.
وعلى جانب آخر أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن إطلاق نسخة اختبارية جديدة من أنظمة windows 11، استعدادًا لإطلاق النسخة النهائية قريبًا وفقًا لما نقلته RT.
وتبعًا للخبراء في مايكروسوفت فإن أنظمة windows 11 ستحسن من أداء الحواسب بشكل ملحوظ، كما ستقلل من معدلات استهلاك الطاقة في معالجات هذه الأجهزة وذواكر وصولها العشوائية، فضلاً عن أنها ستتوافق مع شريحة واسعة من الأجهزة التي قد تعمل بمكونات قديمة نوعًا ما.
المصدر: اليوم السابع
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